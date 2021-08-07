教師移民潮致增教學助理「上流」做老師　校長：TA轉上去機會多咗

中學校長會上月曾去信行政長官林鄭月娥，提交對2021《施政報告》的建議，並指學界面對嚴重的教師流失問題，近日亦有不小學校正招聘教師及教學助理。直資學校議會主席陳狄安提到，留意到移民潮致部分學校教師流失，不少學校教師離職人數達五至八人。他續指，以往每年都有教學助理「上移」的情況，「見今年（教學助理）離職多咗，要填補空間」。



資助小學校長會名譽主席張勇邦指，由教學助理轉職老師的情況很常見，但今年因移民潮下令教席空缺增加，相信「（教學助理）轉上去機會多咗、流動多咗」，但就未有留意是否因此令教學助理的空缺大增。



中學校長會上月曾去信行政長官林鄭月娥，提交對2021《施政報告》的建議，指學界面對嚴重的教師流失問題。（資料圖片）

中學校長會上月曾去信行政長官林鄭月娥，提交對2021《施政報告》的建議，指學界面對嚴重的教師流失問題，提出「保留」、「吸納」、「培育」、「尊重」人才等多項建議。

多間小學聘教學助理

近日有不小學校正招聘教師及教學助理。當中包括英華小學、保良局何蔭棠中學、聖瑪加利男女英文中小學等。直資學校議會主席陳狄安提到，留意到移民潮致部分學校教師流失，不少學校教師離職人數達五至八人，但就未有教師的整體流失率。至於教學助理方面，他提到，以往每年都有「上移」的情況，即由教學助理轉為教師，「見今年（教學助理）離職多咗，要填補空間」。他續指，學校的招聘一般由暑假開始，但直言今年移民潮的趨勢下，「肯定見到唔易請」。

直資學校議會主席陳狄安提到，留意到移民潮致部分學校教師流失。（資料圖片）

▼7.19機場送別情況▼



+ 26

資助小學校長會主席：今年教席空缺增多

以往常額教師一席難求，資助小學校長會名譽主席張勇邦指，今年因移民潮致教師流失，「多咗教席」。他續指，由教學助理轉職老師的情況很常見，但因為今年教席空缺增加，相信「（教學助理）轉上去機會多咗、流動多咗」，但就未有留意是否因此令教學助理的空缺大增。

資助小學校長會名譽主席張勇邦，今年因移民潮致教師流失，「多咗教席」。（資料圖片）

教協日前曾就教育人員離職意向作問卷調查，1178名中小學、幼兒園及特殊學校的教師和校長中，有約兩成人有計畫辭職或提早退休，並離開香港教育界，亦有另外兩成人表示傾向離開，但未有具體計畫。調查又顯示，474名表明有意離開的受訪者當中，約七成一指政治壓力日增是離開主因，其次是有五成第人不滿社會狀態和約四成人表示不滿意香港的教育政策。