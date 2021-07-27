移民潮令學生人數減　直資學校憂資源減　張勇邦稱殺校危機存在

香港再現移民潮，暑假有不少家長帶同子女離開香港。有直資中學校長在港台節目《千禧年代》表示，暫時已收到50多名學生退學申請，較往年平均30宗多，每名學生可為學校提供約10萬資源，憂「waiting list未必夠填補」，令學校資源受影響。

資助小學校長會名譽主席張勇邦在同一節目中指出，擔心學生退學潮會致殺校問題，黃大仙區和南區較危險，指殺校雖未曾出現，「但係危機存在」。



直資學校議會主席陳狄安表示，以其任職的學校為例，過往會有約30名高中學生到海外升學，但今年暑假未過，已有50多人離開，料開學後會有更多家長通知，退學數字會更高。而退學學生更遍布各年級，「甚至中一都有」。他指，補上的學生亦要符合學校水平，憂「waiting list未必夠填補」。

陳說，一名高中學生可獲政府資助學校8萬元，若計及學生每年學費若兩萬元，「一個就10萬元經費」。他指，教師年薪約40至50萬元，若未能填補學額，就對學校資源有影響，學校財政預算會更謹慎。

黃大仙區及南區為殺校高危

張勇邦亦憂慮未來再現「殺校危機」，他表示，現時難以預計離港學童的分布，但過往黃大仙為傳統殺校區，而南區或因交通方便，改到中西區學校，而令原區學童流失。他說，家庭移民時「一走就兩、三個小朋友跟住」，或因兄弟姊妹同校，致學校一口氣會少數個學生，而退學數字預期未來兩年會持續，對學校影響大。

他指出，若學校無法開足4班，亦有機會令家長對學校失去信心，當收生人數少於16人，就會被殺校。