美食博覽開鑼　場內禁食無損衝刺　1蚊海味包與盆菜1分鐘掃空

疫情漸見緩和，貿發局「美食博覽2021」今日（12日）起一連五日在灣仔會展舉行，今早10時正式開鑼。今屆博覽有商戶推出「1蚊海味包」及「1蚊盆菜」吸客，結果開場後一分鐘即售罄。

因疫情關係，今年場內嚴禁試食，亦不設熟食攤檔，不少商戶轉招吸客，有參展商藉消費券熱潮推出消費券相關優惠，會場同場加映4個展覽，包括茶展、家電家品博覽、國際美酒展及美與健生活博覽。



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推消費券優惠 買十送一

鴻星食品有限公司推出1元「海味盛薈」，員工指「1蚊海味包」只會在博覽首日、即今日推出，30份1元海味包在1分鐘內售完，展商亦有推出消費券優惠，例如售528元的十包裝湯包組合，用八達通消費券支付會再送一包。

永年士多亦推出1元「中秋大龍鳳盆菜」，每日限量10份同樣1分鐘內售完，但未來4天都會有此優惠，另有辣醬買一送一優惠。

場內禁食 商戶轉策略吸客

奇華餅家負責人黃先生指，今年人流比2019年差，但消費氣氛較好，相信與消費券推動市民消費有關。黃先生續指，今年美食展禁試食對銷情影響不大，認為試食主要作用是「做氣氛」，公司亦預備了新鮮奶皇月餅即場推銷，盛惠35元兩個奶皇月餅，每人限購3盒，吸引市民大排長龍。

冠華食品負責人葉先生指，公司主要售賣涼果，相信禁試食安排會對銷情造成一定影響，但公司準備了一些獨立包裝，讓市民可以回家試食。

市民：無得試食差咁啲

市民梁小姐在美食博覽花費了6000元，以買花膠為主，今天部份消費使用了消費券，她認為展覽禁試食影響不大，且人流較少行得舒服。另有市民陳先生指用了2000元購物，主要買鮑魚，比往年消費金額更多，惟形容今年無得試食「差咁啲」。