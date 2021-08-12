新冠肺炎｜增5宗輸入個案　4人帶變種病毒　連續一周無本地確診

新冠肺炎輸入個案持續，本港今（12日）新增5宗確診個案，全部為輸入，累計12,026宗個案。新增的確診者有3人為船員，分別由泰國、南韓和新加坡抵港，另有一個兩人家庭從瑞士抵港後，在酒店檢疫期間確診。5名確診者中，4人帶有L452R變種病毒，餘下一人的病毒測試結果有待確定，暫未知他們曾否接種疫苗。另外，初步確診個案少於5宗。



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新增的5宗輸入個案中，有3人為船員，包括來自泰國的43歲男子（#12022），他前日（10日）乘搭阿聯酋航空EK384從曼谷抵港，在機場檢測後確診，衞生防護中心正調查他是否帶有變種病毒。

另一名船員則是43歲男子（#12023），他跟隨貨船M/V Asia Energy周日（8日）從南韓抵港，帶有L452R變種病毒，衞生防護中心追查下發現，他上月12日已發病，亦即至今已染疫至少一個月，其貨船上月曾有人確診，隨即在南韓檢疫14日，惟仍未發現他中招，至抵港後才證實染疫。

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最後一名船員則為35歲從新加坡抵港的男子（#12026），他昨（11日）隨貨船M/V BEDFORD CASTLE來港，帶有L452R變種病毒，當局仍在追查其發病日期，亦未知他曾否出現病徵。

餘下的兩人則是周日（8日）從瑞士乘搭瑞士航空LX138抵港的家人，分別是55歲女士（#12024）及14歲少年（#12025），他們在機場通過檢測後入住尖沙咀香港喜來登酒店，檢疫期間再次檢測後才對病毒呈陽性，兩人均帶有L452R變種病毒。

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