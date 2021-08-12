新冠疫苗｜港航要求員工或訪客　9.1起入公司須已打一針或做檢測

本港新冠肺炎疫苗接種率突破50%，不少公司亦要求員工接種疫苗，否則需提交檢測證明。

據了解，香港航空近日亦向員工發出通告，要求由今年9月1日起，所有進入該公司屬下場所的員工或訪客，均須接種至少一劑新冠疫苗，或持有兩周內有效的陰性檢測結果。



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繼機管局早前宣布，由本月1日起，所有進入機場禁區範圍的機場員工，必須出示已完成接種新冠疫苗證明，否則要出示當時有效陰性檢測結果證明後，陸續有航空公司亦跟隨做法。

國泰上月已發通告 被拒入辦公範圍者當無薪假處理

國泰航空已於上月向員工發通告，要求他們9月1日開始，進入公司辦公場所時，必須出示針卡或陰性檢測證明，否則將禁止踏入辦公範圍，並當作無薪假處理。

國泰當時強調，做法是用以應對潛在的公共衛生風險，並會為駐港後勤員工提供兩天疫苗假期，而所有已接種疫苗的駐港員工亦有機會贏取「亞洲萬里通」里數和一系列其他獎勵，包括免費機票及酒店度假套票。

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香港航空近日亦發出類似指引，同樣要求9月1日起，無論員工或訪客，若進入該公司屬下場所，均須出示接種疫苗證明，或病毒檢測有效陰性結果證明。惟通告未有指出，如未能出示相關資料會如何處理。

《香港01》已就事件向港航查詢。

平機會主席朱敏健早前曾指出，鼓勵市民接種政策應提供額外便利，而非令不接種的人要接受更差待遇，若僱主以保障公共衞生為由，差別對待打針及不打針員工，技術上屬歧視，亦有機會違反《殘疾歧視條例》，但仍要視乎有關措施是否「合理」和「必要」。

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