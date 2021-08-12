美食博覽有攤檔疑「偷雞」供客試食　負責人否認：俾人睇吓啫

一連五日的美食博覽今日（12日）在灣仔會展開鑼，疫情下，展館範圍不可飲食或試食。《香港01》記者發現，有參展商疑似「偷雞」為客人提供花生、糕點等作試食，但該攤檔負責人堅稱沒有讓客人試食，「俾人睇吓啫」，又指往年亦有參展，今年不准試食對生意確實有影響。



有入場市民表示，「禁食」影響購買慾，「買酒要試吓先買，冇得試只可以睇到個款，就唔會買」，但因為防疫，他對大會措施表示理解。



貿發局回應指，已再三提醒所有參展商，所有現場售賣的食品及飲品必須密封包裝，亦禁止提供試飲試食。現場會有工作人員及健康大使，提醒參展商及入場人士須遵守會場衞生措施，及時刻佩戴口罩。



會場職員手持「禁止飲食」牌提醒

美食博覽今日（12日）開鑼，因應疫情，場內不可試食或飲食。會場內亦不如往年設置熟食攤位，場內亦有職員手持「禁止飲食」的告示牌提醒市民。

沒有熟食檔下，由於下月就是中秋佳節，今年其中一種熱賣食品變成月餅，多間連鎖店進場設檔攤，力銷不同口味的月餅。

有人拉低口罩「偷食」 有攤檔疑似「偷雞」供試食

不少參展商都表示，今年不設試食，生意較往年失色，記者留意到，有參展商疑似「偷雞」為客人提供花生、糕點等試食，亦有客人在攤檔前拉低口罩試食。

該攤檔負責人郭女士聲稱，沒有為客人提供試食，「係俾人睇吓啫」，又指往年亦有參展，今年不准試食對生意確實有影響，但「生意好差又唔係，都算係咁啦」。

不准試食影響購買慾 消費券帶動購物更手鬆

花一千元購買美食的林先生笑言，今日入場是打算「嚟行吓，振興吓香港經濟」，雖然有消費券，但他指，購物時沒有特別闊綽，「同平時一樣，見啱咩就買咩」。

今年會場首次不准試食，林先生因為擔心口味不合，認為措施影響購買慾，「買酒要試吓先買，冇得試睇到個款就唔會買」，但因為疫情，他都對大會的措施表示理解。他又留意到今年沒有熟食檔，不過覺得「有冇都冇咩所謂」。

甄先生與太太和家人一同到美食博覽，他們表示今日花新一千五百元購買粉麵、牛奶、冷藏食品等。（曾凱欣攝）

甄先生與太太和家人一同到美食博覽，他們表示今日花近一千五百元購買粉麵、牛奶、冷藏食品等，笑言「好抵」。太太指，政府派發消費券令她「買嘢都鬆手啲」，攤檔亦設不同的付款方式，包括支付寶、八達通等，甄太認為用起來都很方便。

她又說，今年不准試食始終比較失色，但明白疫情下相關措施亦是無可奈何，「冇疫情有得試食梗係好啲」。甄生就認為，疫情下若設試食會令入場的人士感染風險增加，「啲人未必敢嚟」，故支持大會的做法。

若與確診者同場或須強檢 市民：都冇得避，唔擔心咁多

貿發局今年為已接種最少一針的市民，派發合共三萬張門券。太太表示，到場後發現今日免費入場的名額已滿，有少許失望，認為大會可以增設更多名額。

早前書展，曾有一名帶變種病毒患者到訪，連累所有同場人士需強制檢測。甄太指，入場前沒有考慮美食博覽有類似情況的風險，「都冇得避免，唔知邊個打邊個（患者），入得嚟都有咁嘅風險」。