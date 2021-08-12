移民潮下近9萬人離港　年中人口跌1.2%至739萬　政府：因素很多

移民潮再現下，統計處今日（12日）發表數字顯示，今年年中本港人口的臨時數字約為739萬人，與2去年年中人口約748萬人相比，減少87,100人，跌幅為1.2%，同期有89,200人移離本港。



香港居民錄得淨移出，令人聯想到與近一年多移民風吹起有關，但政府解釋，淨遷移涵蓋香港居民以工作和讀書等各種目的進出香港的流動，概念上與移民不相同，而疫情前已離港的香港居民，可能選擇續留外地或因航程受阻未能返港，這些因素都可能導致錄得港人淨移出。



根據政府統計處的數字，2021年年中的香港人口的臨時數字為7,394,700人。與2020年年中人口7,481,800人比較，減少87,100人，跌幅為1.2%。

統計處指，人口下跌由自然減少（即死亡多於出生）及香港居民淨移出（即移入少於移出）組成，期間出現11,800人的自然減少，出生人數為38,500人，死亡人數為50,400人。另一方面，淨移出人數為75,300人，其中13,900人為單程證持有人的移入，89,200人為其他香港居民的淨移出。

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政府發言人解釋，在新冠肺炎持續影響下，香港和世界其他地區，實施嚴厲的關口管制和檢疫措施，國際行程受到嚴重影響，移入香港的人數包括單程證持有人、外籍家庭傭工和透過各種入境計劃來港工作或讀書的人，繼續處於低水平。



其中，在2021上半年不時因應疫情，對從若干地方來港的人士實施的登機限制影響了人口移入。繼在前一年按年下跌50%後，在2020年年中至2021年年中抵港的單程證持有人數目，亦按年下跌了37%。發言人亦指，在疫情前已離港的香港居民，可能選擇繼續留在外地或因航程受阻而未能返港，這些因素都可能導致在期間錄得香港居民淨移出。



發言人補充，淨遷移涵蓋香港居民以工作和讀書等各種目的進出香港的流動，在概念上與移民並不相同，強調香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高。