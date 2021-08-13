匪徒盜電纜到回收場變賣　吊車司機智破劫案︰唔畀資料我就唔落貨

警方將於8月14日頒發「好市民獎」，嘉許多名協助警方破案的市民。警方早前率先公布3名獲獎市民，其中曾於銀行任職的鄭小姐，於去年接到假冒銀行職員的騙案電話，相約騙徒於灣仔一間咖啡室見面後，與警方合作拘捕騙徒。

而吊車司機鍾先生，去年深夜接獲一宗工作，由於匪徒不斷轉換目的地，形跡可疑。他擔心所載的電纜卷盤為贓物，為求自保，臨急生智要求匪徒留下身份證資料，最終助警方偵破搶劫案件。

保安主管蓮姐分別於過去兩年，在當值期間拯救了3條性命。其中今年5月，曾接到戶主的女兒求助電話，指未能聯絡其父親。最終她透過防盜門，發現戶主桌上的手機，意味戶主並沒有離開住所，並立即報警，讓戶主能及時送院搶救。



警方將於8月14日頒發「好市民獎」，嘉許多名協助警方破案的市民，對防罪、滅罪的貢獻。（歐陽德浩攝）

前銀行職員勇破電話騙案 願犧牲時間上庭打動警方

去年2019年10月9日，曾於銀行任職的鄭小姐突然接到假冒銀行職員的騙案電話，騙徒訛稱為滙豐銀行職員，與投資公司合作提供低息貸款，「佢話可以做備用，唔使收利息，話擺一萬就畀返五萬蚊我，每個月還千五蚊就得喇，邊有咁著數？就算唔係做銀行都覺得好有問題。」

雖然鄭小姐並無遭受損失，但她仍選擇與騙徒周旋，機警地致電滙豐查詢職員資料，以便報案。她憶述指，當時向警方表明作為香港市民，願意犧牲時間上庭及落口供，或因此成功打動警方合作拘捕騙徒。

其後，鄭小姐與騙徒相約於灣仔一間咖啡室見面，以傾談貸款細節。而警方於行動前指導她，需選擇遠離出口的位置，避免騙徒發覺異樣後離開。同時亦需查詢細節，讓騙徒親口講解貸款的詳情，作為呈堂證供。「然後我就將支票交畀佢，握手係記號，代表畀埋伏嘅警察知。」

最終，鄭小姐成功協助警方將騙徒當場拘捕，警方深入調查後發現，騙徒曾向19名受害人騙取合共100萬元的款項，最後被判企圖詐騙及詐騙等罪名，並入獄38個月。

蓮姐（左）、鍾先生（中）、鄭小姐（右）

匪徒深夜遊花園到回收場變賣電纜

除了搗破電話騙案外，好市民獎得主亦包括破獲搶劫案。鍾先生為一名吊車司機，於2019年10月4日深夜收到一宗工作，要求他將電纜卷盤(cable reels)，從赤鱲角的地盤送往一個未知的目的地。「當時我問佢點解咁夜啦，佢話要等公司閂門。」鍾指，匪徒於運送途中不斷轉換目的地，包括大埔、元朗、橫洲等，令他開始抱有疑心，最後抵達元朗的回收場。「最後落貨地點係回收場，我覺得有啲奇怪。」

由於匪徒形跡可疑，鍾先生擔心所載的電纜卷盤為贓物，變相成為匪徒的幫凶。他為求自保，臨急生智要求匪徒留下身分證的資料，「問佢攞身份證資料抄低佢，你唔畀資料我就唔落貨，因為唔落貨佢就收唔到錢。」數日後，警方上門要求取得匪徒資料，該身份證資料便成為關鍵，令警方成功偵破搶劫案件，最後匪徒被判入獄28個月。

毋懼匪徒尋仇：佢嚟搵我尋仇最好，我等咗兩年都未等到！

問到鍾先生會否擔心匪徒將來會尋仇，他面無懼色地表示「唔驚！佢第一時間應該匿埋，佢嚟搵我尋仇最好，我等咗兩年都未等到！」

▼警方2018年「慎防交友陷阱」宣傳片截圖▼



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保安主管兩年救3名住客︰前線保安要一眼關七

而蓮姐為一名保安主管，她分別於過去兩年，在當值期間拯救了3條性命。她指，由於所管理的屋邨以獨居長者為主，因此作為前線工作人員需具備敏銳的觸覺，更需「一眼關七」。例如今年5月11日，曾接聽來自中山的求助電話，為其中一個戶主的女兒。求助人表示，每日均與年邁的父親聯絡，惟當日無法取得聯繫。

經驗豐富的蓮姐認為事有蹊蹺，便向附近的醫院致電查詢住院記錄，卻一無所獲。最終透過防盜門發現桌上的手機，意味戶主並沒有離開住所。「我就話唔得喇，伯伯肯定起入面，就即時報警，原來伯伯跌咗喺廚房同廁所之間，開始昏迷。」 最終戶主及時送院搶救，亦讓女兒放下心頭大石。

▼警方2020年1至10月科技罪案分析▼



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今屆好市民獎得獎者共有40名 最年輕為14歲學生破獲色狼偷拍

警方指，今屆好市民獎共有40名得獎者，其中年紀最大的得奬者，為69歲的退休人士陳先生，因破獲虐待動物案件獲獎，狗隻最後被解救，狗主被捕及被判120小時社會服務令。 而最年輕的得奬者為14歲的廖同學，因發現色狼偷拍裙底而獲獎。警方調查後，發現色狼的鞋上裝有攝像頭、並偷拍了約50張女士裙底照片，最終被判處14星期監禁，緩刑兩年。