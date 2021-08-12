東京殘奧｜林鄭月娥：港台將直播不少於70小時　配以手語傳繹

港隊在東京奧運取得歷史性佳績，東京殘奧緊接將於8月24日舉行，近日不少市民都關注會否能在電視機前觀看直播賽事為選手打氣。

特首林鄭月娥今日（12日）出席東京殘疾人奧運會港隊代表團授旗儀式，她致辭時提到，香港電台電視頻道除了直播東京殘奧開幕及閉幕禮，亦會提供總共不少於70小時直播節目，並配以手語傳繹，令更多人欣賞到殘疾運動員的風采。



特首林鄭月娥（右）今日表示，港台會盡用能力，除了直播東開幕及閉幕禮外，亦會提供不少於70小時直播節目。（資料圖片／張浩維攝）

對於即將舉行的東京殘奧，林鄭在致辭時指，港台會盡用能力，除了直播東開幕及閉幕禮外，亦會提供不少於70小時直播節目，即平均每日直播不少於5小時，及每日播放大約2小時的精華片段，而有關節目更會配以手語傳繹、中英雙語廣播，及烏都語配音版本，視障人士亦可透過港台開發的手機應用程式，欣賞賽事。

《香港01》已向港台查詢詳細安排，尚待回覆。

林鄭月娥今日（12日）出席東京殘疾人奧運會港隊代表團授旗儀式，致辭時提到，香港電台電視頻道會提供不少於70小時直播節目。（港台網站截圖）

選手倘奪金 恒地獎80萬

林鄭月娥又說，由恒地贊助的嘉許計劃將調升殘奧獎牌的獎金，個人金銀銅牌，分別增至80萬、40及20萬元。隊際方面，金銀銅牌獎金分別為160萬、80萬及40萬元。

根據立法會文件，民政事務局只要求5間電視台每日播放殘奧「精華片段」，以及直播殘奧會的開幕禮和閉幕禮。《香港01》早前向五間電視台查詢，ViuTV回覆指會直播開幕及閉幕禮，每日會播放合共一小時的賽事精華，其餘則未有公布具體安排。

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免費供5間本地廣播機構播放 不包括港台

政府今年斥資購入奧運轉播權，免費讓5間本地廣播機構播放，惟並不包括港台。商務及經濟發展局局長邱騰華5月份曾回應，轉播權按商業運作方式安排，港台倘加入或導致資源重疊，又認為港台本身不是商業機構，不會獲得商業回報，運作有所不同。



他表示，五間電視台取得播映權後仍要投入製作成本，包括派員到當地訪問、補充拍攝、揀選要播放的項目等，在港也有相關製作工作，故認為港台無須重複類似工作，只需轉播五間商營電視台分發的片段即可。



體育學院主席、港台顧問委員會主席林大輝當時形容，此舉是「錫住港台」，因牽涉很大投資，及倉促安排播放，或有製作風險。