東京殘奧｜體育專員楊德強：港台加入轉播　每晚播約兩小時賽事

東京殘奧將於8月24日舉行，有出賽運動員希望港府能夠直播部分賽事，令市民更貼身感受賽事氣氛，又或指明電視台需播放特定時數的賽事。

體育專員楊德強今天（11日）晚上在電台節目表示，除了轉播奧運會的五間電視台外，今次香港電台亦會加入轉播殘奧會，並已預留每晚有一至兩個小時播放。他又稱，數間電視台正計劃增加播放時數。



楊德強表示，除了轉播奧運會的五間電視台外，今次香港電台亦會加入轉播殘奧會，並已預留每晚有一至兩個小時播放。 （資料圖片／梁鵬威攝）

楊德強今晚在港台節目《自由風自由PHONE》表示，三個月前與電視台商討殘奧會的播放時數時，主要考慮兩個因素，第一是殘奧會舉辦的天數較奧運會少，而每個比賽項目的場數、參賽人數亦較少；第二是最近數屆殘奧會電視台轉播的時間亦相對較少，因此最後決定播放殘奧會的時數會比奧運會為少。

要求每間電視台至少轉播30分鐘

不過，他指政府有派出團隊拍攝港隊比賽，供電視台播放，該團隊由數個電視台合組，電視台亦可自行派出拍攝隊。而且政府亦有要求每間電視台最少需有30分鐘轉播，有電視台亦正考慮增加播放時數。他並稱，除了Viu TV、香港開電視、TVB、Now TV及有線電視外，港台會加入播放殘奧會，並已預留每晚有一至兩個小時播放。另亦有要求每間電視台需有10個小時的節目去介紹殘奧會的運動項目、運動員，料在殘奧會舉辦前會播放。

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被問到英國第四頻道電視台（Channel 4）會提供全天候300小時的賽事報道，楊德強稱不能與英國比較，因為每個地區參賽人數、項目都不同。

他又指，今次有24名香港運動員出戰，當中大部分是全職運動員，形容他們狀態好，在游泳、乒乓球、輪椅劍擊、輪椅羽毛球都有望爭取獎牌，政府也會定期檢討對於運動員的支援。

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香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會總幹事林俊英在同一節目表示，播放殘奧會對於運動員而言十分重要，可以培育到體育文化，以往該會需要自行做訪問、拍攝，再供傳媒發放，今屆可以獲得政府支援，已屬好的開始。他認為英國第四頻道電視台能夠連續數屆播放殘奧，並吸引到觀眾，是因為該電視台無集中於運動員的殘疾，而是留意運動員的能力。

他稱，香港在播放奧運會時能有專業評述，但殘奧會就未必做到，因熟悉殘奧項目的人都一同前往了東京。他亦正港台、不同電視台商討直播時段應該播放甚麼項目。

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