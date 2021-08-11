東京殘奧｜公帑買播映權五電視台須播放　政府僅要求播賽事精華

港隊在東京奧運創下歷史性佳績，令人關注本月底舉行的殘奧會能否承接氣勢。港府今次斥資低於1.2億元購買東奧播映權，供5間電視台轉播。根據立法會文件，政府與五間電視台達成協議，包括須「適度」播映殘奧會的賽事和精華，及製作指定時數相關節目。《香港01》連續兩日向民政局查詢，當局只稱相關電視廣播機構需根據要求「每日播放東京殘疾人奧運會精華片段」，以及直播殘奧會的開幕禮和閉幕禮。

至於五間電視台安排，僅TVB、香港開電視及ViuTV回覆查詢，惟僅稱會播放殘奧會賽事。ViuTV指，會直播開幕及閉幕禮，每日會播放合共一小時的賽事精華，其餘則未有公布具體安排。



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五間電視台協定播殘奧會賽事 民政未公布時數要求

政府破天荒購入今屆奧運播映權，並供五間持牌電視台轉播，包括TVB、香港開電視、Viu TV、Now TV及有線電視。特首林鄭月娥曾稱，轉播費用低於1.2億元。

據立法會文件，政府與五間電視台已達成協議，全數支持播映權費用，但參與的廣播機構須承擔指定工作，包括「適度」播映殘奧會的賽事和精華，製作指定時數宣傳奧運會的節目，而宣傳節目須在盛事舉行前播放。文件未有列明「適度」播放的時數要求，僅稱「詳情待定」。



《香港01》向民政局查詢殘奧會賽事的播放時數要求、製作指定宣傳節目的時數要求及5間電視台播放殘奧會的安排，經連日追問後，局方只稱相關電視廣播機構需根據要求，每日播放東京殘疾人奧運會精華片段，以及直播殘奧會的開幕禮和閉幕禮。

《香港01》向五間指定電視台查詢稱，ViuTV回覆稱，會直播開幕及閉幕禮，賽事期間每日會播放兩節精華。（資料圖片）

4間電視台未覆會否直播殘奧會賽事 ViuTV稱每日有一小時賽事精華

《香港01》向五間指定電視台查詢稱，ViuTV回覆稱，會直播開幕及閉幕禮，賽事期間每日會播放兩節，每節30分鐘賽事精華，另外有派攝製隊跟進港隊戰況，每晚報導港隊最新情況。香港開電視、TVB僅稱，會播放殘奧會賽事，但未有回應詳細安排。至於Now TV及有線電視則未有回應。

參考外國情況，英國第四頻道電視台（Channel 4）上月初已宣布殘奧會播映安排，形容是至今最有野心的計劃，包括提供全天候300小時的賽事報道，逾七成節目團隊為傷健人士，網上專頁提供16條頻道直播賽事，合共1,000小時。事實上，Channel 4在2012年及2016年均有播放殘奧會賽事，官網稱其播放時數在廣播史上最多。

澳洲電視七台（Seven Network）會直播今屆殘奧會賽事，而旗下的「7plus」 視頻網也提供直播、賽事精華及專題節目等。