東京殘奧｜政府僅要求直播開幕、閉幕　退役智障泳手盼直播賽事

東京殘奧將於8月24日開幕，本港共有24名傷健運動員出戰。退役港隊智障泳手譚偉業希望，港府能夠藉今次用公帑購入播映權及無時差障礙，促請各大電視台實時直播部份賽事，令市民更貼身感受賽事氣氛，「殘奧代表香港，付出嘅努力，唔容易、比主流運動員唔會少，但無airtime（播放時段）講有幾辛苦。」

他相信，殘奧運動員的奮鬥故事能為香港灌注更多正能量，亦能夠帶動社會關注殘疾運動員為港爭光後的退役支援，推動無障礙設施令更多人投身體育。他又說，香港代表團在今屆殘奧會定能衝擊獎牌，期待可以見到商場人潮觀看直播「集氣」的時刻，延續奧運熱潮。



+ 3

港隊在2020東京奧運創歷史佳績，期間不少市民齊集商場觀看決賽直播，為比賽場上的運動員「集氣」。東京殘奧將於8月24日開幕，本港代表隊共24名運動員入圍，將出戰8個運動大項，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球及輪椅劍擊。

不過據民政事務局只要求5間電視台每日播放殘奧「精華片段」，以及直播殘奧會的開幕禮和閉幕禮。

延伸閱讀︰

東京殘奧｜公帑買播映權五電視台須播放 政府僅要求播賽事精華

輕度自閉症及智障人士、前泳將譚偉業期待，藉今次用公帑購入播映權及無時差障礙，政府能夠帶頭，明文規定各大電視台直播殘奧賽事須達某時數，一圓他多年來的心願︰「終有一天，香港的電視台會直播殘奧！」

譚偉業曾經代表香港出戰多個國際泳賽，如於1999年到捷克參加第一屆國際智障人士運動聯會世界游泳錦標賽，在男子4乘100米自由式接力賽中勇奪銀牌，助爭取殘奧會資格；於2002年到南韓釜山參加遠東及南太平洋傷殘人士運動會，即亞洲殘疾人士運動會的前身；於2005年退役。

譚偉業表示，以往只能透過殘奧委提供網上轉播連結，觀看殘奧會直播，但非每場賽事都有，亦不會有廣東話旁述，未能直擊港代表奪牌後分享激昂心情，「殘奧代表香港，付出嘅努力唔容易、比所謂的主流運動員唔會少，但無airtime（播放時段）講有幾辛苦。」他認為，錄播及精華片段都不及直播，能讓觀眾參與感更濃烈，相信殘奧運動員的付出及奮鬥故事，能為香港灌注更多正能量。

他期望，透過實時評述可向觀眾提供更詳盡的資訊，如殘奧會的項目賽程規則，與健全賽事有什麼不同等，特別是「有好多人對殘奧同特殊奧運會都唔識分」，坊間亦有批評及討論「殘奧」字眼等，如觀眾參與度愈高，能透過這場盛事了解更全面，有助推動社會關注殘疾運動員為港爭光後的退役支援，及發展無障礙設施令更多人投身體育，「有無幫助到佢哋呢？都係一個反思。」

2020東京奧運 市民湧商場為港隊打氣



+ 3

被問到最期待哪個項目，泳將出身的他自然推薦游泳賽事，看好陳睿琳及上屆「金牌飛魚」鄧韋樂。他明白未必能夠全天侯實時轉播賽事，但起碼多決賽舉行的午間時段可以製作直播節目，相信香港代表團在今屆殘奧將有斐然表現，期望可再見到商場人潮觀看直播「集氣」的時刻，延續奧運熱潮。

2020東京奧運 港隊奪六面獎牌創歷史佳績

