跨界別團體稱加熱煙與電子煙有別　倡以規管取代禁售

由不同界別等代表成立的「規管加熱煙大聯盟」，建議政府規管取代禁售同屬煙草的加熱煙產品，促政府應將加熱煙，一同納入煙草類產品規管，保障合法販商，同時避免黑市問題更趨嚴重。

吸煙與健康委員會主席湯修齊則指出，雖然電子煙與加熱煙成份有別，但同樣會對人體造成極大傷害。



大聯盟成員向行政長官提交施政報告建議書，建議以「規管」取締「禁售」同類煙草的加熱煙產品。(黃慧珊攝)

吸煙與健康委員會︰電子煙和加熱煙對人體損害遠超香煙

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊指出，雖然電子煙與加熱煙的成份有別，但同樣會對人體造成極大傷害。他稱，加熱煙會釋出80多種化學物質，當中有4種致癌、19種會導致基因疾病，帶來危害遠超傳統香煙，更指加熱煙的包裝、設計及宣傳手法都更吸引年輕人。

「無氣味，反而會對其他人造成更大損害」湯修齊續指，正因加熱煙沒有氣味，令他人誤解吸入二手煙對人體損害更少，但情況卻相反。

報販協會主席林長富指，業界一直站在最前線把關；避免未成年人接觸煙草產品。（黃慧珊攝）

報販憂禁售加熱煙致黑市產品問題

報販協會主席林長富擔心，政府允許市民吸食加熱煙，卻禁止合法出售，煙民或轉向黑市購買，認為不單削弱報販出售煙草產品生意，更加劇黑市產品問題。「加熱煙用家關注組」召集人盧啟律表示，加熱煙與傳統香煙皆是煙草產品，現時市面仍可合法購買香煙，質疑沒有任何理由禁絕加熱煙。