九巴20部「5G巴」即日行走多區　即查10條免費5G Wi-Fi路線

坐巴士都有5G網絡覆蓋！九巴宣布與SmarTone合作推出5G巴士，即日起在20部巴士率先提供免費5GWi-Fi服務，主要行走10條市區及郊區路線。乘客在體驗期內，可使用每節30分鐘的5G上網服務，每日使用節數不限，「5G巴」車頭會有貼紙識別。



每節使用30分鐘 每日無限節數

九巴財務總管梁祖德表示，20部巴士即日起提供免費5G Wi-Fi服務，每節30分鐘節數不限。在5G巴士車頭位置更會貼有貼紙識別，10條路線主要為市區繁忙路線，包括1、87D及603等，部分路線更覆蓋熱門行山徑及郊野公園。在體驗期內，乘客可免費使用 Wi-Fi服務，每節使用30分鐘，每日無限節數。

九巴指，會留意乘客反應，再研究會否進一步擴展5G巴士服務，暫時未有為體驗期設時限，相信5G Wi-Fi服務日後不會變成收費服務。

5G巴士主要行走的九巴路線。（九巴提供）

九巴亦指，其他應用5G科技的計劃，包括，在App1933提供巴士車廂載客情況及巴士站乘客候車人數等資料，務求讓乘客更好安排行程，九巴亦可根據資訊作出車務調動及疏導乘客。九巴又計劃在大型巴士總站利用高清鏡頭偵測路面情況，若有人走入巴士車道，會警示車長駛入時要注意安全。

記者實測 5分鐘斷線兩次

《香港01》記者實測如何使用5G巴的 Wi-Fi，根據指示以手提電話搜尋及連線至「KMB x SmarTone 5G」，閱讀使用條款後按「同意」及「連接」，即成功連線。不過記者使用iPhone 8智能電話實測期間，短短5分鐘便曾斷線兩次，需要重返連接界面，而在斷線期間，每節30分鐘時段亦一直倒數。

SmarTone商業市場部總管梁文畧則對公司的網絡覆蓋及速度有信心，指九巴上安裝的接收裝置，足以服務百多名乘客，5GWi-Fi服務不限量及不限速。