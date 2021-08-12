新冠肺炎．8.12｜土瓜灣街市華記冰鮮鯧魚帶病毒　員工顧客強檢

衞生防護中心今日(12日)公佈，本港新增五宗輸入個案，患者4男1女，14至55歲，分別由瑞士、泰國，南韓及新加坡抵港。

政府晚上公布，土瓜灣街市華記魚檔有進口冰鮮魚及其包裝，驗出新冠病毒，顧客及員工都要強制檢測。

另外，沙特駐港領事三名子女早前抵港後確診感染變種病毒，並被發現違反家居隔離檢疫規定外出，其中一度情況危殆的13歲女兒(個案編號11971)，今日康復出院。

此外，一名65歲男子周三於屯門社區接種中心，竟被護士錯誤連打兩劑復必泰，事後他清醒、手臂痛、血壓高，被送往屯門醫院急症室檢查。衞生署表示，正了解事件，會按既定程序調查。



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【22:45】政府表示，因應食物環境衞生署食物安全中心於今日首次驗出有進口魚類及其外包裝樣本檢測為陽性，為謹慎起見，曾接觸或處理由一個指明魚檔出售的魚類的人士須接受強制檢測。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

政府要求於年8月10日至8月12日曾接觸或處理經由香港九龍土瓜灣馬頭圍道 165 號土瓜灣街市 1 樓 4 號魚檔華記鮮魚出售的魚類的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及顧客），須於8月14日或之前接受檢測。受檢人士若在8月10日至8月12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

印尼進口冰鮮鯧魚及包裝帶病毒 土瓜灣街市華記鮮魚員工顧客強檢

土瓜灣街市有魚檔驗出進口魚包裝上帶有新冠病毒。（張浩維攝/資料圖片）

【22:20】新冠疫苗接種計劃推行第168日，在680萬名12歲或以上居民中，已有約53.4%市民接種第一針。今日（12日）共有約65,900人接種疫苗，而預約接種疫苗則有約17,600人。

截至今日零時零分，過去24小時共有22宗由社區疫苗接種中心或醫管局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，其中2人要留院。

新冠疫苗｜單日近6.6萬人接種 逾53%市民已打第一針

多12間醫院准探訪家屬須打疫苗 持醫生紙不獲豁免專家批過嚴

【16:48】醫院管理局去年（2020年）初開始禁止醫院探訪，隨疫情穩定，今年四月起陸續放寬非急症醫院探訪安排，今日（12日）宣布再擴展到12間急症及專科醫院。今次安排與早前有別，醫管局要求探訪者必須完成接種疫苗，即使持有不適合接種疫苗證明書亦無豁免，當局解釋急症醫院病人多、流轉快，要有更嚴謹的防疫規定。有傳染病專家稱，打針無助減少患者傳播力，批評不適合打針者無法探訪「有啲那個」。

新冠肺炎｜增5宗輸入個案 4人帶變種病毒 連續一周無本地確診

【15:33】新冠肺炎輸入個案持續，本港今（12日）新增5宗確診個案，全部為輸入，累計12,026宗個案。新增的確診者有3人為船員，分別由泰國、南韓和新加坡抵港，另有一個兩人家庭從瑞士抵港後，在酒店檢疫期間確診。5名確診者中，4人帶有L452R變種病毒，餘下一人的病毒測試結果有待確定，暫未知他們曾否接種疫苗。另外，初步確診個案少於5宗。

新冠疫苗｜男子被連打兩針復必泰 黃天祐醫生︰21日後可打第三針

【11:19】近月本港疫情緩和，書展、動漫節等展覽陸續復辦，美食博覽亦於今日（12日）開鑼。感染及傳染病科專科醫生黃天祐今日於港台節目表示，展覽的防疫措施足夠，例如市民不能在場內試食，但建議主辦方亦需派員巡邏。「呢段時間本地個案好少，都係（舉辦展覽）好時機。」

對於友愛體育館社區疫苗接種中心昨（11日）有病人被連打兩劑復必泰疫苗。黃天祐指，由於兩針疫苗的劑量較多，預料反應會較大，或會感到疲倦、手臂痛、發燒等。但認為病人於21日後仍可接受第三劑疫苗。

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【00:01】一名65歲的男子，在屯門友愛體育館的疫苗接種中心，被連續注射兩針復必泰（BioNTech）疫苗。事後他清醒、手臂痛、血壓高，被送往屯門醫院急症室檢查。

衞生署表示，正了解事件，會按既定程序調查。

疫苗顧問專家委員會成員、中大教授許樹昌指，若無嚴重過敏問題不大，可相隔21日後打第二針。

【昨日總覽】

01獨家｜65歲男子被連打兩針復必泰疫苗 血壓升高 清醒送院

新冠疫苗｜近278萬人打齊兩針 網上預約數跌一成 16人不適送院

新冠疫苗｜三死亡個案無證據與疫苗有關 再增三宗少年疑心肌炎

新冠肺炎｜今增一宗抵港孟加拉外傭確診 連續六日無本地個案

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渣馬10.24復辦尚待政府開綠燈 大會定周五「死線」宣布是否取消

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