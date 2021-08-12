新冠疫苗｜單日近6.6萬人接種　逾53%市民已打第一針

新冠疫苗接種計劃推行第168日，在680萬名12歲或以上居民中，已有約53.4%市民接種第一針。今日（12日）共有約65,900人接種疫苗，而預約接種疫苗則有約17,600人。

截至今日零時零分，過去24小時共有22宗由社區疫苗接種中心或醫管局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，其中2人要留院。



截至今日下午8時的過去24小時，共有約65,900人接種了疫苗，較昨日多約500人。其中接種第一劑及第二劑科興疫苗，分別有9,900人及9,700人；而接種第一劑及第二劑復必泰疫苗，則分別有23,200人及23,100人。

至今累計有3,634,800人已接種第一劑疫苗，即佔12歲或以上合適打針人口53.4%，而打齊兩針則有2,812,300人，即41.3%。自接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約6,447,000劑疫苗。

在預約人數方面，約17,600人網上預約接種第一劑和第二劑疫苗，其中預約復必泰有14,200人，較昨日少1,300人，預約科興則有3,400人，較昨日少400人。

22人因副作用送院

另外，截至今日零時零分，過去24小時共有22宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中13人已經出院，2人留院觀察，5人不遵從醫生勸告自行出院，2人未經診症自行離開醫院。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼



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