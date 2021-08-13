移民潮｜葉兆輝料下半年及明年為移民高峰期　批政府未有面對現實

統計處昨發表數字顯示，今年年中本港人口的臨時數字約為739萬人，與去年年中人口約748萬人相比，減少87,100人，跌幅為1.2%。同期有89,200人移離本港，淨移出人數為75,300人。

港大社會工作及社會行政學系教授葉兆輝今（13日）早在港台節目表示，移民由打算到實行需時，估計下半年及明年才是移民高峰期。他對於政府不正視問題，反而減低市民憂慮感到奇怪。他又稱，今次大部分是舉家大小一同離開，當中較多人屬於中層技術人員，對香港將構成頗大影響，包括減少勞動力，以及部份行業出現青黃不接。



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建議政府展開研究 設法減慢移民人數

港大社會工作及社會行政學系教授葉兆輝稱，本港人口在過往10年未曾有如此大的相差，淨移出人數達7萬多，相信真正離開的人數更多。他對於政府不正視問題，反而減低市民憂慮感到奇怪，「如果政府睇唔到呢一點，係無面對現實。」移民由打算到實行需要時間，他估計今年下半年及明年才是移民高峰期。

他認為政府要知道及承認問題，研究哪個階層的市民走得最多，設法減慢離開人數。「要拎返9萬人唔容易，香港原有吸引嘅地方無咗，點可以期望有同樣吸引力，吸引外邊啲人嚟。」

港大社會工作及社會行政學系教授葉兆輝。（資料圖片）

料對國安法憂慮掀移民潮

葉兆輝推測移民潮原因，是本港有部份人對國安法施行有憂慮，價值觀受到衝擊，或者想改善工作和生活環境。與1997年前的移民潮比較，當時離港市民對於回歸有很多猜測，大多打算安定家人或「做個保險」；今次大多數是舉家大小一同離開，當中較多人屬於中層技術人員。

他認為，移民潮對香港構成頗大影響，包括減少勞動力，以及部份行業出現青黃不接風險。而隨著市民愈來愈遲婚，本港出生率難以改善，人口老化將使醫療社福承擔變得更大。