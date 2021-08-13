林偉強建議賣祖堂地同意門檻降至75%　居海外人士亦能表達意向

新界鄉議局昨日約見特首林鄭月娥，就新一份施政報告提交建議書，要求特區政府放寬對「祖堂地」發展的限制，允許「祖堂」與私人機構合作開發土地，以增加私人房屋供應。鄉議局副主席林偉強今早（13日）在港台節目表示，新界現有約7,200個祖堂，涉及約2,400公頃土地。現時賣地要有百分百子孫同意，他提議降低同意門檻至75%，居海外人士亦能表達意向，以便釋出土地作發展。
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祖堂地俗稱「阿公地」，泛指由宗族、家族等集體持有的新界鄉村土地。鄉議局副主席林偉強稱，新界現有約7,200個祖堂，涉及約2,400公頃土地，過去礙於法例限制，有關土地遲遲未能發展，他建議政府「拆牆鬆綁」，增加新界土地供應。
按照法庭指引，現時賣地要有百分百子孫同意，過往曾有子孫意見不一，變賣難度極高，變相凍結土地。他稱，鄉議局提議酌情處理，降低同意門檻至75%，居海外未能回港的人士亦能表達意向，以便釋出土地作發展。
林偉強又指，相信樓價控制在於政府土地供應，相信釋出新界土地配合城規發展，譬如建設「城中村」等，有助改善全港住屋問題。鄉議局冀保留項目部分權益以獲永續收益，他解釋，希望發展商可協助延續氏族聚居，實際運作方式視乎氏族意向。
鄉議局晤林鄭月娥 冀放寬祖堂地限制 與其他機構合作發展放寬祖堂地轉售可取 惟要訂好管理機制徵收祖堂地的同時也要加強監管祖堂地過去5年逾300宗出售申請獲同意 政府鄉議局正商討祖堂規則元朗廈村鄧氏祖堂地違規建屋住人被充公 揭未拆屋又再申請贖回