林偉強建議賣祖堂地同意門檻降至75%　居海外人士亦能表達意向

新界鄉議局昨日約見特首林鄭月娥，就新一份施政報告提交建議書，要求特區政府放寬對「祖堂地」發展的限制，允許「祖堂」與私人機構合作開發土地，以增加私人房屋供應。鄉議局副主席林偉強今早（13日）在港台節目表示，新界現有約7,200個祖堂，涉及約2,400公頃土地。現時賣地要有百分百子孫同意，他提議降低同意門檻至75%，居海外人士亦能表達意向，以便釋出土地作發展。



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祖堂地俗稱「阿公地」，泛指由宗族、家族等集體持有的新界鄉村土地。鄉議局副主席林偉強稱，新界現有約7,200個祖堂，涉及約2,400公頃土地，過去礙於法例限制，有關土地遲遲未能發展，他建議政府「拆牆鬆綁」，增加新界土地供應。

按照法庭指引，現時賣地要有百分百子孫同意，過往曾有子孫意見不一，變賣難度極高，變相凍結土地。他稱，鄉議局提議酌情處理，降低同意門檻至75%，居海外未能回港的人士亦能表達意向，以便釋出土地作發展。

林偉強又指，相信樓價控制在於政府土地供應，相信釋出新界土地配合城規發展，譬如建設「城中村」等，有助改善全港住屋問題。鄉議局冀保留項目部分權益以獲永續收益，他解釋，希望發展商可協助延續氏族聚居，實際運作方式視乎氏族意向。