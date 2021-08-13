政府申改劃將軍澳地下停車場　兩層共395個車位　料於2026年完工

政府擬於將軍澳第66區及68區建市鎮公園，當中於第66區、即在私樓住宅「天晉」旁的部份，當局早前建議興建地下停車場，惟因造價高惹起反對。

運輸署近日就興建地下停車場向城規會提交申請，擬於市鎮公園下發展兩層的地下停車場，可提供共395個泊車位。工程預計可於2026年完成。



政府早前提出於將軍澳第66區及68區建市鎮公園，當中於66區將建地下停車場。

運輸署向城規會申請，於將軍澳第66區、即在私樓住宅「天晉」二期及三期中間部份，擬作市鎮公園下方，興建兩層高的地下停車場，共可提供395個車位，包括300個私家車泊位、30個電單車位等。工程預計於2023年開始，而現時有788個車位的臨時停車場屆時將停運。當局指，因應泊車需求，將研究於區內其他位置增設泊車位。

當局自2017年起提出於將軍澳第66區及第68區興建市鎮公園，當中於第66區的用地擬建市鎮公園及地下停車場。不過，當時惹起當區居民反對，質疑造價過高，每個車位平均需要數百萬元，亦擔心將延遲市鎮公園的落成日期。