深水埗智能停車場料2026年完工　研究到落成需8年　區議員批太遲

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-07-10 14:40

本港泊車位不足，長期困擾駕駛人士。政府於2018年初，委託顧問研究推展智能泊車系統先導計劃，當中荃灣海盛路的自動泊車系統項目，預期於本年下半年投入服務。 不過，其他智能泊車項目，則可能短期內未能誕生。根據深水埗區議會文件，深水埗欽州街西休憩用地及公眾停車場項目，計劃選用圓筒垂直升降式自動泊車系統，2022／23年才會向立法會申請撥款，之後工程預料約3年完成，即要等到2026年才啟用，由顧問研究到落成，前後需時8年時間。 有深水埗區區議員批評，智能停車場太遲落成，而且只提供約200個泊車位，根本供不應求，尤其近年當區人口增加，車位更加不敷應用。

運輸署早於2018年年初，委託顧問研究推展智能泊車系統先導計劃，以選定6個地點興建不同類型的智能停車場，並評估相關的技術及財務可行性。其中最初公布的3個選址，包括深水埗欽州街及通州街交界休憩用地。

運輸署向深水埗區議會提交文件，提到該選址面積約3,650平方米，部分為西九龍走廊位於欽州街西下行斜路，之後會由路政署清拆，運輸署會於騰出的土地，興建地下停車場，並提供休憩設施配套，包括兒童遊樂場地、健身站園區、園景設計的花園等，供市民享用。

項目料提供200個泊位

文件指，由於環境限制，技術上不能興建傳統停車場，故採用自動泊車系統，選定應用「圓筒垂直升降式」自動泊車系統，當中配置快速升降機和旋轉移動台機械裝備，可運送汽車，駕駛者只需將汽車停放於地面的轉移車庫，系統便能自動尋找空置泊位和存取汽車。駕駛者取車時，車輛亦會自動送到地面的轉移車庫。文件指，會興建2個圓筒地庫，以安裝泊車系統，提供170個泊位，並於地面提供30個傳統泊位。

停車場的入口及出口分别位於欽州街西以及西邨路。運輸署表示，此舉可令停車場實行單向交通，令交通更為暢順。另外，停車場落成後，署方會考慮將部分現有的路旁泊位，轉為供商用車輛使用；選址旁的短期租約停車場比例亦可能作出調整，以提供更多商用車輛泊車位。

運輸署表示，項目的初步技術可行性研究已完成，署方會與建築署規劃，並聘請顧問作技術評估，再向城規會申請規劃許可，之後預料2022／23年向立法會財務委員會申請撥款，工程料約3年完成，即變相可能2026年才啟用。

區議員質疑項目需時太長 難解區內車位不足問題

深水埗區議員麥偉明表示，雖然是次項目於香港而言屬於新式，但「唔明點解搞咁耐」，批評太遲落成。他表示，當區車位短缺，停車場常爆滿，違泊問題嚴重，青山道、元州街經常泊滿私家車，原本3條行車線，常常都有2條泊滿車輛，加劇擠塞問題。

麥續稱，該區近年愈來愈多人於入伙，例如海盈邨、海達邨，惟車位遠未能追上人口增長，即使政府加強檢控違泊，但關鍵的車位問題未解決，現時智能停車場卻需隨時等多5年才有200個車位，批評：「點智（能）都無用啦」。