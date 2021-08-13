新冠肺炎｜涉事冰鮮魚病毒量低CT值高於30　料屬殘骸傳播風險低

食物安全中心昨日（12日）公布，首次驗出進口魚類及包裝樣本對新冠病毒檢測呈陽性，涉事魚類為來自印尼的冰鮮䱽魚。消息指，涉事冰鮮魚驗出的病毒量低，CT值高於30，但因病毒量太低，無法檢測是否屬變種病毒。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，估計涉事冰鮮䱽魚於包裝或運輸過程，因有人受感染而將病毒黏附在其表面，不過有機會屬病毒殘骸，傳播風險低。他提醒，市民購買食物後，應先將其包裝及食品沖洗，切忌立即放入雪櫃，並應以至少攝氏70度的高溫將其煮熟才進食。



鄰近的魚檔則照常營業，部分繼續出售冰鮮䱽魚，但未知是否來自同一供應商。（梁鵬威攝）

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，估計被驗出帶有病毒的冰鮮䱽魚，因包裝或運輸過程中有人受感染，而將病毒黏附在食物表面。他續指，病毒於冷凍環境下一般可存活3至4星期，不過由於環境無氧份，病毒難以存活，估計被驗到的有機會是病毒的殘骸；加上病毒不能於死物上繁殖，因此傳播風險低，市民可以放心。

曾祈殷提醒市民應先清潔食材及包裝，後才將其放進雪櫃。（資料圖片）

切忌立即放入雪櫃 應棄置膠袋

過往外地亦曾於急凍食物驗出新冠病毒，去年深圳曾於巴西進口的急凍雞翼表面樣本驗出新冠病毒。他提醒，市民於購買包裝食品，甚至新鮮食材，如生果等，切忌將其立即放入雪櫃。市民應先清潔包裝表面，至於無包裝的食材可以稀釋皂水及清水沖洗；而處理食材後要洗手，並棄置放食物的膠袋，食物亦應以至少70度煮熟。

他亦指，政府應特別留意從疫情嚴重地區入口的貨品，包括泰國、菲律賓、甚至歐洲等地，相信當局有既定程序抽驗貨品，只要恆常跟從程序進行便可。

梁子超指，當局應追蹤曾接觸涉事批次的工作人員，並安排檢測。（資料圖片）

梁子超：應追蹤曾接觸涉事批次的工作人員

呼吸系統專科醫生梁子超指，估計今次病毒經冷凍鏈從外地輸入，認為因工作長期接觸冷凍食物的工作人員感染風險最大，擔心病毒會經由他們再傳出社區。他建議當局應追查曾接觸涉事批次的工作人員，並安排他們作檢測。

他指，一般消費者受感染風險不高，不過由於病毒於冷凍環境下可存活的時間較長，甚至數以星期計，不排除有少量病毒仍有活性。他提醒市民於處理食品時要注意手部衛生，處理食物後要清潔雙手之餘，亦要清潔地方。市民將食品放進雪櫃前，要先清洗及用保鮮袋放好，以免病毒有機會污染其他地方。他亦指，市民應盡量煮熟食物才進食。

根據魚類統營處資料，平均每公斤冰鮮白鯧批發價為134.4元。（魚類統營處圖片）