馬會爆網絡設備故障　所有投注服務暫停近17小時　近午夜才修復

香港賽馬會今日（13日）下午初段公布，由於網絡設備故障，多項服務運作正受影響，包括場外投注處投注服務、數碼及電話投注服務等。馬會下午3時許公布，若干會員相關系統服務已回復正常，馬會晚上近11時公布，投注服務已經回復正常，故障長達約17小時。



+ 1

香港賽馬會下午指，由於網絡設備故障，場外投注處投注服務、數碼及電話投注服務、本會若干網頁的資料顯示、客戶服務熱線及會員服務熱線的運作正受到影響。馬會指，現正積極處理中。於馬會網站供登入投注的位置未能使用，顯示系統將於稍後恢復。

馬會下午3時許公布，經進行網絡修復後，若干會員相關系統服務已回復正常，正努力修復其他系統，盡快作出公佈。

於馬會網站供登入投注的位置未能使用，顯示系統將於稍後恢復。（馬會網頁截圖）

故障涉及兩個數據中心網絡不同系統

馬會近晚上11時公布，網上投注服務「投注區」、馬會投注三合一、「GoalX」流動應用程式及場外投注處的足球及六合彩投注服務已經回復正常；今天早上起受影響的網頁資訊服務、客戶服務熱線及會員服務熱線也已經恢復，網上數碼轉賬及派彩也已經回復正常。

馬會深夜公布，早上6時9分進行每日系統維護工程時，發現網絡設備出現故障，已立即採取行動以確定系統的受影響範圍及程度，結果發現涉及兩個數據中心的網絡內多個範疇的不同系統，增加修復工作難度及所需時間。

馬會對未能及早回復投注服務深表歉意。發言人表示，在今次事件中，令一向支持的顧客感到失望，謹致以最摯誠的歉意，並衷心感謝他們的體諒及包容，強調高度重視今次事件，將會深入了解根本成因以避免類似事件再次發生。

▼六合彩恢復攪珠後投注站情況▼



▼六合彩部分「神奇號碼」攪珠結果及派彩▼



+ 2

▼10大幸運投注站▼

