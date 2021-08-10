馬會撥1.5億元支援精英體育、科研工作　冀助港隊備戰巴黎奧運

港隊在東京奧運奪得一金兩銀三銅歷來最佳成績，社會近日亦關注運動員支援及體育政策等議題。香港賽馬會今日（10日）宣布，將透過其慈善信託基金撥款1.5億元，以對等配對形式，與港府共同成立「能力提升基金」，於未來三年促進精英體育的科研工作，提升香港運動員的能力及競爭力。

馬會又指，基金將用作提升運動科學設備和器材、改善運動醫學，協助香港運動員備戰2022年杭州亞運會及亞洲殘疾人運動會、2024年巴黎奧運會及殘疾人奧運會，以及期間舉辦的單項運動國際賽事。



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對於本港運動員在今屆奧運中取得佳績，馬會主席陳南祿感謝港府讓馬會在此重要時刻，再一次表達對香港體育發展的支持，亦對可以參與計劃深感榮幸。他又指，香港運動員及背後的教練團隊在東京奧運表現非凡，再一次向世界展現香港「我做得到」的堅毅不拔、力求至善精神。他又認為，現在是適當時機一起支援香港的運動員，讓他們迎戰未來賽事。

馬會又指，多年來一直透過不同途徑支持香港社區和精英體育的發展，認為運動不但有益健康，對培養積極的生活態度和價值觀，以及凝聚社會更是至為重要，而這一切盡在2020年東京奧運期間上彰顯。

香港賽馬會宣布，將透過其慈善信託基金撥款1.5億元，以對等配對形式，與港府共同成立「能力提升基金」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

在培育精英運動員方面，馬會指曾先後撥款支持興建多項訓練設施及培訓計劃，包括與港府共同出資、1982年落成的香港體育學院。馬會又表示，其後亦一直支持體院及運動員發展，透過其慈善信託基金先後捐出超過7.3億元，捐助包括體育基建、教練培訓以至運動員退役後生涯規劃等不同項目。

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