運動博覽開鑼　影帝梁朝偉罕有分享運動好處：增多巴胺會很開心

香港運動員在東京奧運勇奪佳績，掀起全民運動熱潮，「運動博覽2021」於今日（13日）起一連3日於九龍灣國際展貿中心舉行。「影帝」梁朝偉罕有以特別嘉賓出席開幕禮，分享運動對他拍戲的好處，指運動有助分泌多巴胺，做完運動會很開心，「做運動時可以放鬆大腦，令自己喺之後工作時頭腦更清醒」，最近他更出任青少年運動基金贊助人。



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第九屆「運動博覽2021」由運動版圖（Sportshoho）主辦，今日（13日）起一連3日於九龍灣國際展貿中心舉行。陳冠英表示，早年與梁朝偉和青少年運動基金創辦人何定國在做運動時相熟，因此請他們來當特別嘉賓分享做運動的心得與支持。

何定國指，基金已成立超過十年，希望趁承著奧運的熱潮及疫情緩和，增加青少年對運動的興趣及培養正能量生活模式，並宣佈「愛生活．愛運動」計劃正式開始，在場人士可優先報名，免費體驗不同的運動項目，例如綜合格鬥、賽馬等。

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梁朝偉：因拍戲才要做運動 可以放鬆大腦

梁朝偉解釋做運動原因，「做運動初初是為了拍戲，開始鍛鍊後先開始做唔同嘅運動。」他形容拍電影的過程十分辛苦，經常要拍近18個小時，拍悲情戲時需要使用很多能量，因此開始做運動鍛鍊體能，希望可以有更多能量應付高強度的工作。

開始嘗試更多運動後，梁朝偉感動很大改變，「有時工作令我很大壓力，唯一一樣嘢可以令自己放鬆就剩喺得運動，例如我哋打乒乓波時會諗唔到其他工作嘢，做運動時可以放鬆大腦，令自己喺之後工作時頭腦更清醒。」

梁朝偉認為做完運動會很開心，分泌多巴胺，因此做運動已經成為他的一種習慣，對生活很有益處，他雖不太擅長團體運動，但會抽時間按天氣做不同的運動，「天氣好出去滑水，有風就玩帆船。」他最近開始贊助青少年運動基金，希望鼓勵更多青年將運動融入生活，藉此令青年可以「試多啲唔同嘅運動」，將運動變成習慣，增強心肺功能及體力等。

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博覽設5元大抽獎 抽過千元運動產品

博覽一連3日每天特設「$5激荀（筍）活動」，入場人士均可用5元抽獎購買到價值數千元的運動產品，例如爬山單車、藍牙耳機、訓練褲等。同時首辦全港首個運動插畫展「致一直堅持的香港運動員——TeamHK 插畫特展」，提供三個與香港運動員張家朗、何詩蓓及劉慕裳身高一比一展示牌，讓市民打卡拍照，並向運動員致敬。

另外，同場亦有其他活動，例如「寶礦力水特 十汗全能運動員」及「爆汗運動館」，前者設10項大型趣味運動遊戲，適合十歲以下的小朋友遊玩，運動館則備有強烈運動訓練到新式瑜伽，讓市民盡情出一身汗。會場上亦有不同運動公司擺攤售賣運動產品，並設有多種優惠，惟只有小部分可使用消費券作支付方式。

3個與香港運動員張家朗、何詩蓓及劉慕裳身高一比一展示牌，讓市民打卡拍照留念。（黎倩婷攝）

盼傷殘運動員得到更多支持 達至同薪同酬

傷殘羽毛球運動員林芷煖表示，十分開心看見香港運動員在東京奧運獲取佳績，雖然自己因傷暫時未能出席殘奧，但仍很期待可以重回運動賽場。林芷煖續指，政府對傷殘運動員的支持未及健全運動員，盼未來可以「同薪同酬」。

運動員促政府增加對運動員的支持

前香港奧運代表葉姵延和劍擊前香港奧運代表林衍聰均表示，很欣慰市民對東奧的熱情，但下一步政府及各運動員應考慮如何延續這股熱潮，例如增加運動場及物理治的數目及增加物理治療師，相信是次奧運獎牌的成績會令政府作出改善。林衍聰補充，近期有關劍擊的訓練有很多人查詢，但現時本港劍擊教練不足，未來應作出多方面調整。

葉姵延續指，是次東奧成績大家「有目共睹」，相信未來政府會就運動相關的政策作出改善，亦呼籲大眾繼續支持香港所有運動員。

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