長沙灣超長天橋今啟用　01實測來往兩邨　新路較直接惟等𨋢需時

深水埗海盈邨及海達邨之間的長跨度行人天橋今日（13日）正式開放，是全港公共屋邨之中跨度最長的行人天橋。

《香港01》記者今日分別試用新行人天橋及舊有大橋，實測由海達邨前往海盈邨的路程時間。雖然新行人天橋來往兩邨較直接，全程平坦易行，但由於需要乘升降機接駁，等候電梯時間較長。相反，使用舊天橋的原有舊路，路程較迂迴曲折，並有上下斜坡。但計及使用新天橋等候升降機的時間，使用新、舊天橋來往兩邨，所需時間相若。

不過有不少街坊大讚新天橋，並大呼滿意，雖然使用兩橋所需時間相若，但由於新橋有升降機接駁，亦無須日曬雨淋，日後前往街市或上學等更方便。有居民直言「超級無敵滿意！」



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連接海達邨及海盈邨的新行人天橋長約145米，闊約6米，一邊連接海達邨的深水埗康樂文化大樓，另一邊連接海盈邨的升降機塔。就現場所見，天橋四周大部份都圍有鐵絲網，下方是繁忙的西九龍公路。

新天橋附近另設有一條天橋接駁兩邊，但高度則較矮，位於西九龍公路之下。記者分別使用新大橋及舊大橋，實測由海達邨前往海盈邨的路程時間，以海達邨物業服務辦事處作起點，並以最接近海盈邨的位置為終點。

兩者時間相若 需時約7分鐘

若使用新天橋接駁，到達海達邨後，須先乘搭升降機到5樓，走經一段平台後，才會正式到達天橋。走到天橋盡頭後，居民要乘搭升降機，由7樓降到地面才能抵達海盈邨。計及等候升降機的時間，全程約需7分鐘。

倘不使用新天橋，而使用原有較矮天橋的舊路，由海達邨前往海盈邨同樣需時約7分鐘，與使用新天橋的路程時間相若。不過，舊天橋的路線相對較迂迴，亦有輕微的上落斜路， 長者或行動不便人士或相對吃力，而新天橋則較平坦，並有升降機接駁，故會較方便。

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新橋要等𨋢非通宵開放 舊橋較迂迴

不過，值得留意是，由於新大橋現時要靠升降機上落，故等候時候較長。而海達邨的升降機只得兩部，海盈邨則有三部。若人流稍多，居民或要排隊入𨋢，繁忙時間須注意。

此外，新大橋的使用時間亦有限制，列明只在早上6時至晚上12時開放。

深水埗海盈邨及海達邨之間的長跨度行人天橋今日正式開放。（梁鵬威攝）

居民：超級無敵滿意

服務該區的社區主任黃永威表示，海盈邨及凱樂苑位處西北九龍填海區，過去出入口只有港鐵南昌站及舊天橋，現時興建新天橋後，街坊便能較易到達大型巴士站、街市等。他又指，新橋雖然有升降機接駁，但晚上12時便會關閉，故日後須觀察使用流量。

海盈邨居民施先生表示，新天橋便利日後生活，可更方便前往巴士站、街市等設施。他解釋，以往行舊橋出入，雖然路程時間差不多，但要兜大圈、日曬雨淋才到，不像新橋有升降機接駁，故直言很滿意。

住在海盈邨的鄧小朋友亦大讚方便，以往上學前要先行舊天橋，惟舊橋較迂迴，現時行新天橋便能直接通往對面。黃小朋友亦說，他平日要到海達邨附近上學及購物，「（新橋）行3分鐘就到，舊橋起碼要5分鐘......超級無敵滿意！」