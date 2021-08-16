良心僱主設敬孝假子女假　向員工子女父母派利市　北上探親可WFH

有公司十分着重員工，老闆看重員工歸屬感大於利潤，提供敬孝假、子女假、應急假，又加長產假，准許有家人在內地的員工北上長達兩個月，期間只要在家工作（WFH）便可。這間如此多假的佳飛有限公司董事說「唔使計到咁盡」，認為僱主將心比己，「同事都會更加勤力」，過年更向員工子女和父母派利市，是以員工捨不得走，他們平均年資達15年，最長達27年。



平等機會委員會今年舉辦首屆「平等機會僱主嘉許計劃」，鼓勵各界別機構努力達致性別平等、相見平等共融、家庭崗位平等，及種族平等共融。佳飛是其中一間獲得嘉許為「平等機會僱主」的公司，同時獲得獲傑出中小企業獎。



佳飛有限公司為中小企，有20多位員工，平均年資約為15年。董事莫綺文說，看重令員工有歸屬感（歐嘉樂攝）

一年三日有薪假陪家人 產假比政府規定再多一周

佳飛有限公司的業務包括會計、商業諮詢、稅務、以及人力資源管理，全公司只有20多名員工，由於在家庭崗位平等範疇上有傑出表現，獲得「平等機會僱主嘉許計劃」的傑出中小企業獎。

佳飛2012年起制定家庭友善書面政策，設多種有薪假期：如員工可請「敬孝假」，陪65歲或以上家人看醫生，一年最多可申請三日，即若僱員請半日假，共可申請6次；有子女的員工同樣可申請最多一年三日有薪假，以出席家長日或陪看醫生。政府月前通過把產假延長至14星期，佳飛內部則再延長至15星期；公司亦設有集乳室及雪櫃，供女僱員儲集母乳。較特別是每年給予僱員子女、父母及伴侶壓歲錢，僱員18歲或以下的子女更可獲書簿利市。此外，員工如父或母離世，可按年資放2至4日喪假。

佳飛有限公司人力資源顧問洪潔儀表示，包括有薪假期的福利支出，佔全體工資的5至8%，認為不會有額外支出，只係同事互相分擔體諒。（歐嘉樂攝）

公司人力資源顧問洪潔儀表示，近日正考慮優化此政策，擴大範圍至同住但非直系家屬，如岳父岳母。她指所有相關福利佔整體工資支出5至8%，認為安排有薪假期其實沒有太多額外開支，「其實唔係攞多咗錢出嚟，係容許彈性處理，同事之間互相合作，互相分擔」。

彈性上班安排助挽留人才 平均年資15年

佳飛提供彈性工作時間及地點，容許僱員申請縮短工時或壓縮工作周。同事Carman要照顧上幼兒班的子女，但學校分上下午班，因此每個新學期都需向公司申請不同的上班時間；另有員工的家人在內地生活，疫情導致往返兩地較為麻煩，公司容許他留在內地兩個月，期間在家工作。莫綺文認為盡量配合才能挽留人才，會盡力協調，指員工平均年資為15年，年資最深的已工作27年。

佳飛有限公司董事莫綺文表示，利潤不重要，會體諒同事要處理家庭事務，希望員工上班開心，不要有太多壓力。（歐嘉樂攝）

董事：唔使計到咁盡 希望員工有歸屬感

董事莫綺文表示不太介意利潤，稱成本開支其實不高，明白僱員需要時間處理家庭事務，「將心比己，同事都會更加勤力」，「唔使計到咁盡，體諒到嘅都會盡量體諒。」她希望員工有歸屬感，「呢啲福利都唔係好特別，佢哋值得，想佢哋返工好似返屋企咁」。

平機會嘉許160間機構為「平等機會僱主」

平機會去年底舉辦第一屆「平等機會僱主嘉許計劃」（點擊看得獎名單），欲推廣平等機會政策及措施，鼓勵更多僱主採納，涵蓋範圍包括性別平等、傷健平等共融、家庭崗位平等，及種族平等共融。

計劃共接獲420份申請，最終有160間機構獲選為「平等機會僱主」，其中在全部四個範疇均有卓越表現的14間機構獲得金獎；另有10間機構獲傑出中小企業獎，包括佳飛有限公司。

計劃頒獎典禮已於5月份舉行，平機會主席朱敏健致詞時表示，樂見機構踴躍參與，努力建構平等共融的工作間，「雖然過去一年新冠疫情反覆、經濟下滑，令各行各業飽受衝擊，但這些機構仍然堅定不移，推廣平等機會和多元共融的價值」，形容他們令人鼓舞。