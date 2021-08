性騷擾｜邀不同種族以母語說「不」　中一生短片替受害者發聲奪冠

近年社會關心性騷擾議題,為提升學生、包括少數族裔學生的關注,在朋輩間推廣防範性騷擾訊息,香港家庭計劃指導會推出青少年短片拍攝比賽,並於今日(3日)進行頒獎典禮。冠軍組別動員各級同學、老師和校長,邀請校內同學作曲,以及讓不同國籍同學以其母語說出“Say No To Sexual Harassment, Be Brave To Say It Out Loud!”的口號。得獎同學表示,希望透過短片鼓勵更多人願意向性騷擾說「不」。

家計會亦特別製作英文及三種本港少數族裔語性教育單張,包括印地文、尼泊爾文及烏爾都文,以便更有效地向少數族裔青少年推廣防範性騷擾的訊息。



香港家庭計劃指導會推出青少年短片拍攝比賽,並於今日(3日)進行頒獎典禮。(家計會提供圖片)

校長提醒男女均需提高性騷擾意識

青少年短片拍攝比賽的冠軍組別,由中華基督教會桂華山中學的18位不同種族的中一同學組成,當中包括泰國籍、尼泊爾籍、菲律賓籍、巴基斯坦籍及中國籍同學。他們亦邀請校內同學為短片作曲,以及邀請不同國籍的同學以其母語說出“Say No To Sexual Harassment, Be Brave To Say It Out Loud!”的口號,他們同時贏得在Facebook上由網民點擊 「讚好」最多的「網上人氣大獎」。

短片製作者歐智龍及高仕德表示,短片的製作靈感來自日常生活的觀察,指對白都是由同學設計,老師提供額外幫忙。在短片中擔任女主角的包菁雅則指,希望能藉着短片替受害者表達他們的困擾及情緒,從而鼓勵更多人願意向性騷擾說「不」。

中華基督教會桂華山中學校長黃仲良表示,在現今世代,媒體令性騷擾的界線變得模糊,故此希望同學能透過短片明白不要忽視被性騷擾後的感覺,不論男或女都需要提高意識,留意自己有否被性騷擾。他又提到,當下月開學時,將會在禮堂播放短片,與全校同學一同觀看。除了與同學分享喜悅外,亦希望讓同學了解應該如何面對性騷擾。

亞軍組別短片引用真實案例 性騷擾不限於身體接觸

亞軍組別則由順德聯誼總會梁銶琚中學的8位同學組成,他們的短片講述同事之間、服務提供者與使用者之間、診症過程中發生的性騷擾事件,並闡述性騷擾的定義、影響、處理及求助方法。

製作人之一的戚靖昕指,他們在構思影片的過程前,曾經瀏覽平機會的網站,並參考一些案例,將它們加入拍攝內容,故短片內容都是真人真事,希望大眾能從中正視性騷擾問題。

製作人李雨澄及吳俊希則表示,他們是次的製作只是利用簡單器材,但由於組合中同學都有舞台劇表演根底,故能順利完成。李雨澄補充,希望透過短片引用的不同案例,能讓大眾認識到性騷擾不單止是身體上接觸,不同場合、不同類型言語,以及身體接觸亦有機會構成性騷擾行為,冀受害人能勇敢說「不」。

家計會製三種少數族裔語言性教育單張

由於語言差異,本港為少數族裔人士提供的性騷擾教育資訊並不多,文化的差異亦可能令少數族裔人士更難求助。平等機會委員會透過「平等機會社會參與資助計劃」,向家計會提供5萬元贊助,推行「無分種族你我他 共同防範性騷擾中學生教育計劃2020/21」計劃,並於去年12月至今年5月,舉辦是次短片拍攝比賽,邀請全港青少年以任何攝影器材、任何形式,包括專訪、微電影、動畫、紀錄片等拍攝短片,向少數族裔推廣防範性騷擾的訊息,讓他們了解性騷擾的定義、處理及求助方法等,藉此促進社會平等共融。

家計會亦特別製作英文及三種本港少數族裔語言性教育單張,包括印地文、尼泊爾文及烏爾都文,以便更有效地向少數族裔青少年推廣防範性騷擾的訊息。單張可在家計會社交網站閱讀,亦鼓勵大眾分享給有需要人士。