強制檢測｜四間有賣毒冰鮮䱽魚魚檔名單公布　分佈港九新界

食物安全中心昨日公布，首次驗出進口魚類及包裝樣本對新冠病毒檢測呈陽性，涉事魚類為來自印尼的冰鮮䱽魚。政府已要求位於土瓜灣街市一樓、出售該進口魚的魚檔「華記鮮魚」員工及顧客須強制檢測。

食物及衞生局今晚（13日）公布的強制檢測公告，再多4個魚檔有售賣同批冰鮮䱽魚，納入強制檢測名單，相關魚檔分別來自元朗同益街市、深水埗北河街街市、灣仔街市、藍田德田街市，員工及顧客限最遲下周日（15日）完成檢測。



▼首次驗出進口魚類及包裝陽性 土瓜灣華記鮮魚強檢▼



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政府表示，因應有進口魚類及其外包裝樣本檢測為陽性，任何在8月10至13日期間，曾接觸或處理經由以下魚檔出售魚類的人士，無論是全職、兼職、替假員工、顧客，都必須接受強制檢測。即使已接種新冠疫苗，亦須接受強檢。

1. 元朗同益街市地下117 號檔文記/寶記

2. 深水埗北河街市政大廈北河街街市地下 F19 號檔振輝鮮魚

3. 灣仔街市地下 F2 號檔福全

4. 藍田德田廣場德田街市地下 102 號檔德田鮮魚