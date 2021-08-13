印尼進口䱽魚表面、包裝驗到新冠病毒　同批次分銷至五個零售商

本港首次發現進口魚類中帶有新冠肺炎病毒，土瓜灣街市魚檔「華記鮮魚」的員工需強制檢測。

食物環境衞生署食物安全中心今天（13日）公布，中心於8月10日從一批十箱（約270公斤）的印尼空運進口冰鮮䱽魚，抽取共十個䱽魚表面樣本及包裝樣本進行檢測，化驗結果顯示兩個䱽魚表面樣本及一個包裝樣本呈陽性，病毒量為低，該批䱽魚涉及一印尼出口商「PT. Perishable Logistics Indonesia」。

食安中心跟進調查後，確定該批冰鮮䱽魚曾售予香港仔及長沙灣魚類批發市場，再分銷至五個零售商。直至昨晚，衞生防護中心已安排九名曾接觸受污染物的相關工作人員進行檢疫。



食安中心昨日接獲衞生防護中心通知，指首次從預防性檢測中驗出有進口魚類及其外包裝樣本對新冠肺炎病毒檢測結果呈陽性。食環署已於昨晚到土瓜灣街巿一個曾處理該批魚類的魚檔進行深層清潔及消毒，同時在整個街市進行深層清潔。

食安中心於8月10日從一批十箱（約二百七十公斤）的印尼空運進口冰鮮䱽魚，抽取共十個䱽魚表面樣本及包裝樣本進行檢測。化驗結果顯示兩個䱽魚表面樣本及一個包裝樣本對有關病毒檢測結果呈陽性，病毒量為低。該批䱽魚涉及一印尼出口商PT. Perishable Logistics Indonesia。

得悉檢測結果後，食安中心除了即時加強抽取此出口商進口本港的冷凍食品及包裝作檢測之外，亦作跟進調查，確定該批冰鮮䱽魚曾分別售予香港仔及長沙灣魚類批發市場，再分銷至五個零售商。

「華記鮮魚」鄰近的魚檔則照常營業，部分繼續出售冰鮮䱽魚，但未知是否來自同一供應商。（梁鵬威攝）

衞生防護中心和食環署已對涉事商戶和地點作進一步調查，以找出曾接觸有關產品人士，作出流行病學評估，並安排有需要人士進行檢疫或接受強制檢測；追蹤和處置受影響產品，以及對涉事地點進行深層清潔及消毒。調查仍在進行中，直至昨晚，衞生署衞生防護中心已安排九名曾接觸受污染物的相關工作人員進行檢疫。同時，漁農自然護理署已在收到通知後即時對香港仔及長沙灣魚類批發市場進行深層清潔及消毒。

為防範新冠病毒透過進口冷凍食品傳入，食安中心已自2020年年中開始加強預防性的檢測措施，包括在設於機場的食物檢驗辦事處，以及派員在進口商的凍房加強檢測不同國家／地區進入本港的各類冷凍食品及其包裝，至今已抽取超過1.4萬個食物及其包裝樣本作病毒檢測，當中只有上述䱽魚及包裝樣本檢測呈陽性。食安中心會繼續抽取各款進口冷凍食品及其包裝的樣本作檢測。

+ 1

食環署表示，新冠肺炎主要透過飛沫傳播，病毒不能在食物或食物包裝中繁殖。根據現有的科學資料，世界衞生組織和各地的食物安全風險評估機構認為，人類不太可能透過進食食物而感染新型冠狀病毒。儘管如此，市民應時刻保持個人、食物及環境衞生。食安中心提醒市民留意以下各點：

＊經常保持雙手清潔，特別是在觸摸口、鼻或眼之前





＊處理冷凍食物及其包裝（如適用）前後、如廁後及進食前要洗手。洗手時，要用梘液搓手最少20秒





＊分開處理生熟食物，特別是處理生肉及內臟，以免食物交叉污染





＊徹底煮熟食物，避免食用生或未煮熟的動物產品



食環署發言人表示，餐飲業界、凍房從業員、其他相關的食物業持牌處所、街市及持牌小販等都是本港食物供應的重要持份者，接種新冠疫苗對保障從業員自身及市民健康和確保相關業務正常運作尤為重要，食環署已去信鼓勵他們接種新冠疫苗。發言人呼籲業界人士積極響應，盡快接種疫苗，以保護自己和家人。