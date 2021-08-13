新冠肺炎｜B類食肆員工7日一檢　倘爆第五波或只准D類設晚市堂食

本港新冠肺炎疫情持續轉好，但全球正爆發Delta變種病毒疫苗。食物環境衞生署發言人今天（13日）表示，B類餐飲處所（堂食至晚上10時及限4人一枱）員工需由8月19日起每7天檢測一次，方可由8月26日起在受聘處所工作，已完成接種疫苗的人士則可獲豁免。

另外，署方又指，假若香港爆發第五波新冠肺炎疫情，以致有需要收緊堂食限制作為遏止病毒在社區傳播的措施之一，屆時很可能只能容許D類處所（每枱最多12人及堂食至凌晨2時）提供晚市堂食。



食環署：顧客不佩戴口罩有風險

食環署發言人今日表示，考慮到病毒於食肆內傳播的風險，尤其是顧客在有關處所內大部分時間均不佩戴口罩，有需要進一步收緊B類餐飲處所員工的檢測規定，因此食環署已去信餐飲業務負責人，提供進一步資料，並呼籲他們及早準備。

食環署發言人稱，根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下現行的指示及指明，以B類運作模式營運的餐飲處所內的所有員工必須在8月12日起計14天內取得陰性檢測結果的短訊，方可在處所工作。

食環署表示，B類餐飲處所員工需由8月19日起每7天檢測一次，而已完成接種疫苗的人士則可獲豁免。（資料圖片／張浩維攝）

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼



+ 6

8.26起需出示七天有效檢測證明

至於收緊檢測的新規定會於8月19日凌晨零時起生效，屆時以B類運作模式營運的餐飲處所內的所有員工必須在8月26日及其後的每個七天期間完結前，取得陰性檢測結果的短訊，方可在處所工作。而已完成接種疫苗（即在上述期間完結前的最少14天前已經接種了相關新冠疫苗的所有建議劑量）的員工會被視為已符合上述檢測要求，無需再進行定期檢測。

▼各區D類餐飲處所名單▼



+ 33

促餐飲業務負責人提升至D類食肆

另一方面，在「疫苗氣泡」下，餐飲業務處所以A、B、C或D類經營模式運作，當中只有D類處所是員工和顧客均須按規定接種疫苗，署方認為這類處所較能有效防止病毒傳播。假若香港爆發第五波疫情，以致有需要收緊堂食限制作為遏止病毒在社區傳播的措施之一，屆時很可能只能容許D類處所提供晚市堂食。食環署呼籲A、B或C類餐飲業務負責人未雨綢繆，盡力鼓勵全體員工接種疫苗，讓處所有條件及時改以D類運作模式營運。

▼直擊觀塘豪宅凱滙另一或作疫苗抽獎一房單位▼

