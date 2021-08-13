新冠肺炎｜今增5輸入個案　3人帶變種　斯里蘭卡外傭抵港20天確診

衞生防護中心今日（13日）公布，新增5宗新冠肺炎輸入個案，患者分別從斯里蘭卡、坦桑尼亞、瑞士、美國和孟加拉抵港。2人為外傭，均帶變種病毒，其中一名斯里蘭卡抵港女子抵港至今已踏入20天。一名69歲老婦於5月完成接種兩劑科興，仍有感染。另外，今天亦有少於5宗初步確診個案。



▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



+ 1

據衞生防護中心資料，52歲女子（#12027）為外傭，於7月25日乘搭UL896航班從斯里蘭卡抵港，在尖沙咀華美達華麗酒店接受檢疫，至今已第20天。她無病徵，帶有N501Y變種病毒株。

24歲女子（#12028）於本月11日乘搭QR818航班從坦桑尼亞抵港，她無病徵，帶有L452R變種病毒株。

16歲女子（#12029）於本月8日乘搭LX138航班從瑞士抵港，其後在尖沙咀香港喜來登酒店接受檢疫，她沒有出現病徵。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼



69歲女子（#12030）於8月3日乘搭CX881航班從美國抵港，然後在赤鱲角富豪機場酒店接受檢疫。她於4月7日及5月5日在本港接種兩劑科興疫苗，並於8月11日發病。

33歲男子（#12031）為外傭，於8月9日乘搭BG078航班從孟加拉抵港，其後到九龍城富豪東方酒店接受檢疫。他無病徵，帶有L452R變種病毒株。