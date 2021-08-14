好市民獎｜助捕輕鐵偷影裙底男子　獲獎14歲少女：要睇少啲電話

警務處今日（14日）舉行「好市民獎」頒獎典禮2021年第1期，嘉許40名來自各警區的熱心市民。

是次最年輕獲嘉許的好市民獎的市民是14歲學生廖詠恩，她在等候輕鐵期間，發現一名男子在偷拍女士裙底，於是提醒事主並報警，成功令該名男子被捕。她稱當時旁人都只顧玩手提電話，沒有注意周遭環境。「要留意多啲周圍，先可以發現到細節位」。也有獲嘉許的「好市民」李卓輝先生，則成功阻止一名學生自殺。



今年14歲的廖詠恩是今次獲嘉許的最年輕市民，她在2020年11月一天等候輕鐵期間，見到一名男子走路一拐一拐，步伐古怪，於是開始留意。廖同學觀察後發現到他正在偷影一名女子裙底，經肯定後決定報警求助。她據警方指引，提醒女事主並全程與警方保持聯絡。其後順利與警方合作，令該犯人被捕。該名男子被判有違公德罪成，被判監禁十四個星期，緩刑兩年。

當時孤苦無援 但仍決定挺身而出

她指當時並沒有想太多，「諗唔到，咁都比我遇到」。但她「睇唔過眼」，知道自己一定要去做，因為如果自己視若無睹，將來一定會有更多學生受害。她回憶指，當時為早上且人流較少。附近乘客大多在低頭看電話，當時她孤苦無援，但最後決定挺身而出，最後成功幫助警方拘捕犯人。

同學希望市民可以更關心周遭環境

廖同學也很開心可以獲得「好市民獎」，亦會與家人及校長一同慶祝、分享喜悅。她希望市民可以更加關心周遭環境，「少啲睇電話，多啲注意身邊的人」，才可以留意到細微之處。她提及起初提醒女事主時，對方並沒即時相信，呼籲市民要提高自我保護意識。所屬中學校長對廖同學關心社區及身邊的人的行為更大加讚賞，認為她已實踐了學校對學生的期盼。

▼警方2018年「慎防交友陷阱」宣傳片截圖▼



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屋苑保安成功阻止學生自殺

另一位獲獎者李卓輝先生，更成功挽救一條生命。在2020年7月，事主在社交平台刊登了暗示自殺傾向的照片，被學校老師發現。老師前往事主的住所，詢問任職保安員的李先生會否認識事主，並指事主有自殺傾向。李先生直接帶同老師到事主所住單位按門鈴，豈料沒人應門。他們立即致電消防隊求助，消防到達「爆門」後，發現事主確實正在企圖自殺。

李先生稱自己在該屋苑從事保安已有7年時間，平時出入都有留意到事主。所以當事一聽到企圖自殺的消息，「嗱嗱聲立刻上樓㩒鐘」。他認為作為一個保安，平時要多特別留意住户，例如注意住户的出入時間等。

警方今日頒發好市民獎，有近100名獲獎者、家屬及機構代表出席，典禮由警務處處長蕭澤頤主禮。他鼓勵市民在日常生活中遇到罪惡時挺身而出，以維持社會的治安及秩序。

▼警方2020年1至10月科技罪案分析▼

