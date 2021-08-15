中大醫院9月起派醫生赴威院診症　助紓專科門診人龍　涉泌尿等4科

香港專科門診輪候時間長，新症病人動輒等數年才得見醫生一面。醫院管理局與中大醫院商討合作後，決定今年9月起，中大醫院將派出醫生到醫管局新界東醫院聯網的威爾斯親王醫院，為耳鼻喉科、泌尿科、內科及外科的新症病人診症，料首年可提供3,500個名額，協助紓緩有關專科門診新症輪候時間壓力。

中大醫院亦會協助提供單次性日間醫療程序，包括上消化道內視鏡、大腸內視鏡及耳鼻喉科的日間醫療程序等，名額1,300個。



中大醫院會協助提供一次性的日間醫療程序，包括上消化道內視鏡、大腸內視鏡。 （資料圖片／龔嘉盛攝）

醫管局發言人表示，根據政府與中大醫院簽訂的服務契約，中大醫院承諾會向醫管局病人提供專科門診及日間醫療程序服務，協助紓緩公立醫院的壓力，作為接受政府有關貸款的其中一項條件。醫管局與中大醫院商議後，同意首階段於新界東醫院聯網試行，有待運作暢順後，會考慮擴展至其他聯網。

涉耳鼻喉科、泌尿科、內科及外科4專科門診

中大醫院會派出醫生在威院的耳鼻喉科、泌尿科、內科及外科專科門診診所，為新症病人診症，協助紓緩有關專科門診新症輪候壓力。中大醫院亦會協助提供單次性的日間醫療程序，包括上消化道內視鏡、大腸內視鏡及耳鼻喉科的日間醫療程序等。病人使用有關服務的收費與公立醫院相同。

中大醫院會派出醫生在威院的耳鼻喉科、泌尿科、內科及外科專科門診診所內，為新症病人診症，協助紓緩有關專科門診新症輪候時間的壓力。 （資料圖片）

首年提供約3,500個專科門診名額

上述服務將於今年9月展開，預計首年會提供約3,500個專科門診及1,300個日間醫療程序新症名額，其後分階段增加至五年後約每年17,600個專科門診及6,600個日間醫療程序新症名額。醫管局已成立工作小組，專責跟進有關計劃的試行情況。

中大醫院行政總裁馮康表示，預計首階段中大醫院會派出少於10名醫生到威院，外科、內科各佔3、4人，也會視乎病人需求而調節。 （資料圖片）

馮康︰首階段料派少於10名醫生到威院

中大醫院行政總裁馮康表示，新症病人到威院接受中大醫院醫生診症，會較為方便，診症後如有需要醫生會處方藥物及提供治療。而中大醫院提供的內視鏡服務，則會於中大醫院內進行。他預計首階段中大醫院會派出少於10名醫生到威院，外科、內科各佔3、4人，也會視乎病人需求而調節。