生產力促進局5G應用展　中大醫院全院5G覆蓋　實現遙距醫療

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-28 21:19

本港去年起可使用5G商用服務，正式踏入5G時代。生產力促進局「5G新世代應用展館」今日（28日）揭幕，展出13家公私營機構，在智慧城市、醫療、無人機等方面的最新5G應用。

生產力局主席林宣武（左二）及創新科技署署長潘婷婷（左三）等人為展館揭幕。（生產力局提供）

生產力局主席林宣武表示，以5G網絡傳輸數據，可確保低時延和超高可靠性，使大量設備的網絡連結，加速物聯網發展，容許各個行業使用自動化、視覺檢測、遠程控制機器等技術，例如利用工業4.0技術推動智能製造，推動再工業化。

創科署長：基金批逾4億元推5G研究

創新科技署署長潘婷婷表示，政府一直致力將香港發展成世界級智慧城市，「5G技術的應用是當中不可或缺的一環。」她稱，過去七年透過「創新及科技基金｣批出超過4億元，進行56項與5G有關的研發項目。

潘期望業界可多與政府部門及公營機構合作，透過創新科技署的「公營機構試用計劃」，在部門及公營機構試用創新的5G方案，協助提升公共服務效率。

中大醫院5G網絡全覆蓋 助推遙距醫學培訓

今年初啟用的香港中文大學醫院展出「5G遙距醫療平台方案」。中大醫院資訊科技首席經理蘇暐舜表示，該院是本港首間室內5G網絡全覆蓋的醫院，利用5G網絡將手術室狀況自外界傳送，包括內窺鏡等醫療設備的影像、現場影像、智能眼鏡的主觀角度影像，達至遙距醫學培訓及指導。

疫情下遙距醫療成新趨勢，香港電訊新興科技方案顧問孫福麟介紹，醫療應用講求實時傳送大量高清影像，5G網絡可解決傳輸延遲問題。蘇暐舜又指，今次展出的智能眼鏡利全息鏡技術（Holographic Sight）及醫療專用的VSI Holomedicine技術，可應用於即時遙距診斷甚至手術互動，現時醫療合作伙伴包括中大醫院及將軍澳醫院等。