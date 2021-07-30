醫管局耳鼻喉科門診最長等3年　將轉介內科及骨科病人至社區醫生

醫管局今（30日）公布去年7月至今年6月的專科門診輪候時間。九龍中聯網眼科穩定新症的輪候時間最長，中位數達兩年半；而九龍中耳鼻喉科和九龍東內科的最長輪候時間接近3年，冠絕各聯網。

另外，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，將於今年第三季起，分階段推出內科及骨科「共同醫治」模式，轉介病情穩定的病人至社區基層醫療醫生。合資格病人包括糖尿病、高血壓及高血脂患者等，他們可以普通科門診價錢向基層醫療醫生求診，每年享有10次覆診名額。



醫管局今日（30日）公布去年7月至今年6月的專科門診輪候時間。（資料圖片）

九龍中眼科穩定新症的輪候時間最長，中位數達129周，即2.4年；而九龍東和九龍西耳鼻喉科，以及九龍西和新界東內科，輪候時間中位數亦各達88周，即1.6年。九龍中耳鼻喉科最長輪候時間達154周，而九龍東內科最長輪候時間亦達151周，即接近3年。

港島西聯網精神科輪候時間中位數50周

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，本季更新的輪候時間大致與上次相差不遠，部份專科有改善，包括新界西內科、港島東及九龍中耳鼻喉科等。他稱，部份聯網專科診所運用特別酬金計劃，加開黃昏及周末節數，服務已多於疫情前。

港島西、九龍東及新界西精神科穩定新症輪候時間均明顯上升，其中港島西聯網暴升24周，輪候時間中位數長達50周。而新界東和新界西的眼科穩定新症輪候時間亦增加逾10周，中位數分別達47周和31周。

劉家獻解釋，醫管局在疫情爆發期間調整部份服務，亦有病人「甩底」無如期看症；近日疫情漸受控，不少病人預約新期，導致輪候時間有所增長。他又稱，不同聯網輪候時間受人口、年齡分布，以及醫生離職情況等因素影響，強調病人可自由選擇到任何聯網看症。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（李澤彤攝）

劉家獻坦言，耳鼻喉科輪候時間比較長，情況不太理想。醫管局遂於去年在港島西、九龍西及新界東聯網設立「耳鼻喉專科綜合診所」 ，篩選60歲以上、有聽力問題的病人。病人獲轉介後，需到診所接受身體檢查和聽力測試，若發現因身體退化引致聽力問題，可直接獲配助聽器，只需等候數周。護士、物理治療師和聽力學家可即時提供協助，即穩定病人未必需要見醫生，除非遇到較緊急的情況。

該三個聯網的「耳鼻喉專科綜合診所」在半年間已為3,000多人次看新症，劉家獻認為診所已令整體輪候時間縮短數周。 港島東和九龍東聯網的診所將於今年10月投入服務，而九龍中和新界西聯網的診所亦擬於明年啟用。

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獲轉介內科病人每年享10次覆診名額

另外，醫管局將於今年第三季推出「共同醫治」模式，轉介病情穩定的病人至社區基層醫療醫生，以縮短專科新症輪候時間。劉家獻透露，將於第三季開始轉介內科病人，並於第四季開始轉介骨科病人；他們可以普通科門診價錢向600多名基層醫療醫生求診，每年享有10次覆診名額。合資格內科病人包括糖尿病、高血壓及高血脂患者等等；而合資格骨科病人主要為退化性痛症。

劉家獻強調，此模式有助改善醫患關係，基層醫療醫生可隨時聯絡公院醫生詢問意見；若病人情況惡化．可作為舊症轉介回醫管局覆診。