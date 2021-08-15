羅致光：清潔工及保安薪金10年增逾50%　最低工資制因素佔六成

勞工及福利局局長羅致光今日（15日）發表網誌，指法定最低工資，以及現屆政府就外判服務中涉及非技術員工的政策調整，清潔工及保安員每月平均月薪較10年前最低工資推出時，分別增加53.7%及57.0%，但最低工資因素只佔六成，而另外四成的調升，主要是由於在這段期間勞工供求的變化及整體經濟增長所帶動的薪酬增長。



政府外判服務經常被批評是導致非技術員工收入偏低的原因之一，羅致光特別提到前年4月起推行新措施，以加強保障受僱於政府服務承辦商的非技術員工，之後批出的合約中相關工資增約24%。



羅致光指清潔工平均月薪較10年前增加53.7%。（資料圖片／黃寶瑩）

羅致光：貧富懸殊要視乎整體產業結構、及分層供求狀況

羅致光在網誌表示，一個政府若要影響收入分配，不能只依靠巿場的運作，產業政策、勞工政策及會影響勞工供求的社會政策，都會影響收入分配。他說坊間常指出香港作為一個國際金融中心，或會增加貧富懸殊，不過他則認為要視乎整體的產業結構，以及勞工市場不同分層供求狀況。

羅致光舉例就如同這十年就有一個明顯的現象，香港的低教育水平的勞工供應不斷減少，雖然這一層的勞工需求亦以一個較慢的速度在減少中，當供應逐漸出現短缺時，這一層的勞工工資便相對上增加得較快。

羅致光。（羅君豪攝）

最低工資及外判非技術員工對收入分配直接有關

羅致光指，在勞福局政策中，對收入分配最直接有關的便是法定最低工資，以及現屆政府就外判服務中涉及非技術員工的政策調整。他引用圖表，指法定最低工資2011年5月實施，前年5月的法定最低工資水平為每小時37.5元，較2011年5月的28元增加33.9%，而去年12月的清潔工及保安員每月平均月薪，則較2011年12月分別增加了53.7%及57.0%。他說，法定最低工資水平的調整，只可以解釋到在這段期間清潔工及保安員薪酬調升的約六成，而另外四成的調升，主要是由於在這段期間勞工供求的變化及整體經濟增長所帶動的薪酬增長。

另外，他說由於政府外判服務經常被批評是導致非技術員工收入偏低的原因之一，他上任後不久，便成立由勞工處作支援的跨部門工作小組，檢討相關制度，前年4月起推行新措施，以加強保障受僱於政府服務承辦商的非技術員工，去年底完成跟進檢討報告，顯示之後批出的合約中相關工資增約24%。他說，雖然沒有足夠資料，量化全港清潔工與保安員近年的薪酬增幅中，私人巿場有多少是受到政府外判服務薪酬上升所帶動，但可以肯定其影響的存在。

羅致光表示，就法定最低工資的調整問題，最低工資委員會已經開展新一輪的檢討。

▼8.1電子消費券發放首日情況▼

