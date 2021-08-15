《反外國制裁法》是以戰制戰策略　陳茂波：確保有足夠還擊力量

全國人大常委會早前通過的《反外國制裁法》，財政司司長陳茂波今（15日）發表網誌稱，面對國家迅速發展，美國一再無理遏制打壓，甚至利用香港作為干擾中國發展手段，《反外國制裁法》為的是要讓政策工具箱裡有更多樣化反制手段，可以相稱力度作出抗衡及應對。陳茂波稱，「工具箱」內的選項可視為「被動式」防禦部署，確保有足夠還擊力量，讓橫蠻對手面對現實，這是「以戰制戰、以戰止戰」策略。

陳茂波今日以「為港護航」為題發表網誌指，反外國制裁是外交事務，屬中央事權，香港有憲制責任落實。他預計《反外國制裁法》日後在香港實施時或會有人借此炒作，試圖削弱香港國際金融中心地位及抹黑香港的營商環境，甚至造成市場波動以混水摸魚，故必須提高警覺，有所準備。

他指，《反外國制裁法》會透過甚麼方式在港實施，還有待全國人大常委會作決定，但過去兩年發展顯示，國家每個舉措都是針對新出現的挑戰而作出的有力回應，背後考量是為香港的長遠穩步發展。

他又說，通過《反外國制裁法》，為的是要讓政策工具箱裡有更多樣化的反制手段，可以相稱力度來作出抗衡及應對，可視之為「被動式」的防禦部署，確保有足夠的還擊力量，讓橫蠻的對手面對現實、回復理性的態度協商解決問題，這是「以戰制戰、以戰止戰」的策略。