港大新生註冊日改由校方統籌　新生指封殺學生會失參與校政機會

大學聯招JUPAS上周四放榜後，港大今日（15日）起一連三日舉行新生註冊日。由於港大學生會評議會上月初通過「感激」七一刺警疑兇動議，校方結果宣布不再承認學生會，今年註冊日亦改由校方統籌。

有新生坦言，對港大「封殺」學生會感到可惜，認為會令同學失去發聲渠道以及參與校政體驗，直言校方手法絕情，「今屆做得唔好，唔代表下屆唔好，唔好剝奪後人機會。」



港大學生會綜合大樓的學生會標誌已被移除。（盧翊銘攝）

屬會怕違規程 沒有代學生會招收會員及收會費

港大註冊日以往由學生會統籌，但由於港大不再承認學生會地位，故今起一連三日的註冊日改由港大學生發展及資源中心及教務處負責，而校園內有關學生會的標誌早已被移除。有港大學生透露，校方不准許屬會代學生會招收會員及徵收會費，否則會被指違反規程，亦未知會有何處分後果。

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不參與學生會新生：難以承受取消學籍風險

港大新生何同學表示，對於港大「封殺」學生會感失望，認為失去代表處理學生福利、舉辦活動及支援，即使日後有機會由校方統籌，但若非學生主導，運作上將欠缺自由度及多樣性，也難貼近學生需要。

何同學指，曾有加入學生會想法，但已打消念頭，認為在當前社會形勢，承受風險太大，「唔係個個承受到被取消學籍嘅風險。」

對於港大以風險管理為由，禁止相關評議會成員進入校園，何直指，校方嚴懲手法絕情，又指「封殺」學生會不合理，「今屆做得唔好，唔代表下屆唔好，唔好剝奪後人機會。」

港大8月15日起一連三日舉行新生註冊日，各大舍堂等積極招募新生入會。（盧翊銘攝）

新生： 靠社交平台發表意見

另一新生李同學表示，港大學生會對學生發展重要，被「封殺」後，學生失去參與校政機會，缺少一個成長體驗。另一位港大新生李同學指，對此感到可惜，但相信校內仍有屬會運作，雖然少了一個發聲平台，但學生仍可透過社交媒體表達意見。