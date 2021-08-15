新冠疫苗｜累計接種率54.8%　單日預約僅1.17萬人創近三個月新低

新冠疫苗接種計劃推行171日，今日（15日）再多5.5萬人接種疫苗，累計接種約663萬劑疫苗，12歲或以上適合接種疫苗人士有54.8%已接種一針疫苗，然而，打針熱潮逐漸減退，預約人數連跌5日，降至1.17萬人，創近三個月新低。



另外，昨日（14日）錄得9宗接種疫苗後出現副作用而艾院個案，全部情況穩定。



今5.5萬人打疫苗

政府公布，截至今日晚上8時，過去24小時共有約55,300人接種疫苗，科興疫苗首劑及第二劑分別有4,800人及6,300人，復必泰疫苗首劑及第二劑分別有2.48萬人及1.94萬人。

自接種計劃展開以來，已接種6,635,100疫苗，當中科興疫苗有2,542,300劑，佔38.2%，復必泰疫苗有4,092,700劑，佔61.8%，現時已有3,728,300人接種第一劑疫苗，佔全港12歲或以上合適接種疫苗人口約54.8%。

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復必泰接種餘額為144萬個

至於預約接種疫苗人數就連跌5天，有約1.17萬人預約接種時間，科興及復必泰分別有2,100人及9,600人。對上一次較低預約人在今年5月22日，有約1.05萬人，即今創近三個月新低。

政府向BioNTech/復星醫藥採購750萬劑復必泰疫曲，以每人需打兩劑計算，即可供375萬人接種。截至今日已有231萬人接種，即復必泰接種名額只餘144萬個。

9人昨打針後副作用送院

政府又公布，昨日共有9宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中6人已經出院，1人留院觀察，2人未經診症自行離開醫院。

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