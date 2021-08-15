新冠疫苗｜怕無復必泰疫苗　男友帶女友趕打針：驚遲啲預約唔到

新冠疫情持續，最近有街市冰鮮魚驗出帶有新冠病毒，又有從美國返港外傭確診並帶有變種病毒，再度引起市民憂慮。雖然今天（15日）太子界限街體育館疫苗接種中心排隊打針的市民不多，但有已注射疫苗市民帶同女友前來接種，原因是他得知復必泰疫苗存量正逐漸減少，因此希望女友也能盡早打針。



雖然政府早前宣布社區疫苗接種中心會延長運作一個月至10月底，但根據最新統計，目前已有逾226萬人接種了第一劑復必泰疫苗，另有逾173萬人接種了第二劑復必泰疫苗，即已接種復必泰疫苗劑量約400萬，而港府訂購約700多萬劑復必泰疫苗，即新注射復必泰疫苗「名額」還有約150-170多萬。

復必泰接種量一直較科興高，今日陪同親友到太子界限街體育館疫苗接種中心的市民鄭先生表示，已一早接種復必泰疫苗，此行是帶女朋友來打針，主要是考慮到社區接種中心將要關閉，市民會爭相預約打針，「復必泰剩低唔多，驚將來要打科興所以叫佢快啲嚟打咗先。」

其一位等候親友的鄭先生表示，一早接種了復必泰，此行是帶女朋友來打的，主因是眼見復必泰數量逐漸減少。（黎倩婷攝）

另有部份市民表示打針是因工作需要，沒有接種疫苗的員工需要定期做檢測，紛紛表示「十分麻煩」。

市民周先生和林小姐同樣表示，冰鮮魚驗出病毒事件是在近幾天發生，惟疫苗接種需要提早預約，故非打針主因。林小姐稱，接種疫苗是基於工作需要，亦有未來想出國旅行的考慮，她又指，每個月需自費大約480元做檢測，且每兩星期就要抽時間打針很麻煩，公司亦不設津貼及補助，故此來接種疫苗。

居住在秀茂坪的黃氏夫婦表示，想保障自身安全而預約接種，不清楚最近冰鮮魚被驗出病毒，日後去街市會「小心啲」，亦會叮囑家人暫時不要買冰鮮魚。