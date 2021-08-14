新冠疫苗｜接種率升至達54.4%　約1.3萬人預約接種　人數連跌4日

新冠疫苗接種計劃推行170日，已有54.4%12歲或以上適合接種疫苗人士，已接種一針疫苗。今日（14日）再有64,000人接種疫苗，全港總接種劑數達約658萬劑。惟打針熱潮逐漸減退，預約接種疫苗的人數連跌4日。截至今日晚上8時，只有約13,200人預約打針，較8月初一度衝至51,800人預約，少近7成半。

另外，截至今日零時零分，昨日（13日）有12宗接種疫苗後出現副作用而送院個案，情況穩定。



今日共有6.4萬人接種疫苗，有1.73萬人接種科興疫苗，4.67萬人接種復必泰疫苗。目前全港累計已接種約6,579,600劑疫苗，當中科興疫苗佔約38.5%，復必泰疫苗則佔約61.5%。現時已有3,698,719人已打第一針，佔全港12歲或以上合適接種疫苗人口約54.4%。

接種疫苗熱潮開始減退，預約接種疫苗人數已連跌4天。今日截至晚上8時，有約1.32萬人預約接種時間，有2,800人預約接種科興疫苗，10,400人預約接種復必泰疫苗。有關預約數字，較8月上旬最高峰的51,800人，半個月內急跌7成半，回落至5月下旬，政府推出「全城起動、快打疫苗」運動，多個疫苗抽獎推出前的水平。

截至今日零時零分，昨日共有12宗由社區疫苗接種中心，或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，均是打針後出現常見副作用而送院，全部情況穩定。其中8人已經出院，一人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院，兩人未經診症自行離開醫院。

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼

