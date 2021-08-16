科大博士生等5人認毀交通燈　官斥有組織預謀　囚4月及勞教中心

前年8月5日全港發起「三罷」及多區集會，警方在多區清場拘捕多人，4男1女被指破壞交通燈，原被控12項罪。5人早前承認刑事毀壞、未能出示身份證等6罪。案件今（16日）在西九龍法院判刑時指，庭上透露其中一名犯案時的大學生，考獲一級榮譽，現已是博士生。裁判官黃士翔指損壞交通燈雖屬輕微，但事件有組職和預謀，並有意圖癱瘓交通，以實現「大三罷」，判刑須具阻嚇性，除一名22歲的被告被判勞教中心，包括博士生等4人判囚4個月，眾被告並須賠償燈組清潔費。兩名承認未能出示身份證的被告另各被罰款700元。



在兩不同地點損壞交通燈

五名被告：劉佳妮（女，32歲，紅酒批發商）、陳祖澤（22歲，無業）、黃榮津（26歲，汽車維修技工）、冼迪（22歲，博士生）及羅永恆（22歲，水吧職員 ）。劉佳妮及陳祖澤承認於前年8月5日毀壞在荃灣楊屋道與聯仁街交界的交通燈，以及於同日分別在荃灣聯仁街及橫窩子街未能出示身份證；黃榮津、冼迪及羅永恆則承認於同日損壞在荃灣大河道與沙咀道交界的3個交通燈的綠燈，全部囚4個月。

受政治氣氛影響衝動犯案

辯方求情時指，眾被告均為受政治氣氛影響，一時衝動犯案，現已經過深切反省，承諾不會再犯。其中第四被告冼迪，以一級榮譽畢業於科大機械和航天工程學系，現修讀博士課程，日後希望能將知識運用在大眾受惠的應用之上。至於第五被告羅永恆，辯方指其自小立志成為消防員，先後考了3次才成功通過體能測試和面試，惟此理想現已不可能再實現，對其而言已是最大的懲罰。

行為加劇破壞社會安寧

黃官判刑時指，本案與2019年反送中案件有關，當時正值大規模暴力事件頻生，眾被告的行為明顯加劇對社會安寧的破壞。雖然報告均指各被告是當晚才決定犯案，行為亦只是用油漆塗污交通燈組。惟事發前有人在網上號召，現場亦有人留下油漆及通訊機供人使用，故必然經過一定的預謀，目的是讓市民不能上班以響應「大三罷」，案情嚴重。

須賠償清潔費數百元

最終考慮到眾被告在開審前認罪，除了次被告陳祖澤被判入勞教中心外，其餘3人均判囚4個月。另劉、陳二人須分別賠償清潔費296港元，及就未能出示身份證罰款700元，餘下三人則須分別賠償清潔費444港元。

案件編號：WKCC3284/2019