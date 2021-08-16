老翁入港島港安醫院兩受醫療失誤　護士用錯藥量　洗腎導線留體內

衞生署公布兩宗由私家醫院通報的「重要風險事件」，涉及港島司徒拔道香港港安醫院一名82歲男病人今年4月以錯誤輸液速度接受強心/升壓藥物，以及聖保祿醫院一名53歲男病人今年2月接受錯誤劑量的強心/升壓藥物。

衞生署指是於今年4月分別收到兩間醫院通報，兩院涉延誤通報，違反24小時內通知衞生署規定。

港安醫院回覆表示，涉事護士沒有嚴格跟從醫生處方的用藥劑量，亦沒有遵守醫院的用藥及其劑量雙重核對指引。該名82歲病人最後不治，院方認為事件對病人身體狀況無直接影響。翻查資料發現，港安醫院醫生為這名病人緊急插入中央靜脈導管洗腎後，卻將導線遺漏在病人體內，換言之，這名82歲病人在港安醫院先後兩次遭受醫護的失誤。

聖保祿醫院暫未回覆。



港島司徒拔道香香港港安醫院一名82歲男病人於今年4月經錯誤輸液速度接受強心/升壓藥物。( 港安醫院提供 )

衞生署公布兩宗由私家醫院通報的「可導致死亡或永久受損或具重大公共衛生風險的錯誤處方藥物」事故，第一宗事件涉及港島司徒拔道香港港安醫院一名82歲男病人，他於今年4月3日經錯誤輸液速度接受強心/升壓藥物；第二宗事件涉及聖保祿醫院一名53歲男病人，他於今年2月4日接受錯誤劑量的強心/升壓藥物。

涉用錯藥量護士6月自行請辭

港安醫院回覆查詢時表示，該名82歲男病人因腸胃出血入院，後因病情危殆於4月3日轉往深切治療部，接受密切醫學監察及多種藥物治療。惟進行其中一項藥物治療過程中，護士沒有嚴格跟從醫生處方的用藥劑量，亦沒有遵守醫院的用藥及其劑量雙重核對指引。該院甫發現已即時通知其主診醫生及應診醫生，並密切留意病人狀況。

院方表示，病人屬長期病患，因病情嚴峻入院，於留院期間雖經密切監察及施救，仍不幸轉趨惡化。最後病況未有好轉，在家屬同意下停止施救，終告不治。惟院方經調查後，認為有關事件對病人身體狀況無直接影響。院方相信此乃個別事件，已立即提醒所有醫護人員，必須按既定指引為病人用藥，並安排該有關護士接受再培訓課程，而該護士已於6月自行請辭。

導線遺留體內翌日才發現

翻查資料發現，衞生署早前公布另一宗涉及港安醫院的事故，涉事的亦是一名82歲男病人，這名病人被緊急插入中央靜脈導管洗腎，但導管內的導線卻被遺漏在體內，未有取出，翌日才被發現。換言之，這名82歲病人在港安醫院先後兩次遭受醫護的失誤。

聖保祿醫院一名53歲男病人於今年2月4日接受錯誤劑量的強心/升壓藥物。（資料圖片／麥凱茵攝）

衞生署：聖保祿醫院逾期通報

衞生署在收到通報後即作出跟進，並要求兩間醫院於4星期內提交調查報告。兩間醫院均已向衞生署提交調查報告。對於延誤通報的問題，港安醫院指日後會與衞生署就需要呈報的個案加強溝通。

《私家醫院實務守則》列明，私家醫院須在醫療事故發生24小時內通知衞生署署長，不過，衞生署指於今年4月分別收到兩間醫院的通報，換言之，聖保祿醫院在事發後延誤了約兩個月才通報政府。

署方稱，審視醫院提交的資料後，認為兩間醫院均有延誤向衞生署通報事件。除此以外，並無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面違反《私營醫療機構條例》（第633章）或《私家醫院實務守則》的要求，因而導致這兩宗事件。