劏房租管｜運房局強調非不願設起始租金　形容增土地供應才是王道

政府日前接納劏房租務管制研究工作小組報告後，立法會相關條例草案委員會今日（16日）召開會議。運房局表示，政府並非不願意考慮起始租金，但現時仍未掌握劏房官方數據，期望日後再決定下一步管制措施，局方又相信，由於日後業主要向租戶交水電費單據，故濫收水電費空間會變細。

對於國務院港澳辦主任夏寶龍指明劏房及籠屋要在2049年前消失，運房局副局長蘇偉文表示，政府有決心解決劏房問題，又指持續增加土地供應才是「王道」。



實政圓桌立法會議員田北辰質疑，若劏房租管無起始租金等於「無意思」，因「2+2」的四年續租權完結後，業主便可重新訂立租金，難以解決租金貴問題。田北辰建議，起始租金可參考現有差餉估值，無論分間成多少間劏房，整個單位所收取的租金不能超出差餉估值的某個百分比，例如劏房可以1.3%計算，而床位則另計。金融界立法會議員陳振英又指，現時劏房的呎租昂貴，建議為劏房呎租設立上限。

政府稱不排除任何可行方案 惟要滿足私人產權保障

運房局主任（特別職務）陳嘉信表示，政府不會完全不考慮起始租金，但在有限時間下，政府未有掌握關於劏房的官方數據。陳指，要為全港11萬間劏房設立起始租金並不簡單，每個劏房的裝修、座向等都不同，日後法例將強制要求業主簽約後，向差估署提供有關資料，屆時政府將可分析有關數據，再決定下一步的管制措施。

他又指，不會排除任何可行方案，但希望先檢視條例日後的運作情況，了解沒有起始租金會否做成大缺口，又強調要滿足到《基本法》對私人產權的保障。

政府去年委任劏房租務管制研究工作小組，研究實施劏房租務管制的可行性，(資料圖片)

對於劏房續租的加幅上限定為15%，陳嘉信重申，劏房的加租幅度將受制於差估署的私人住宅租金指數變化，相信只得很少年期可「加盡」到15%。他又指，在1998年至2020年，只得7年的租金指數逾15%。在過去23年，更有9年需要減租，「比例都相當多。」

在濫收電費方面，陳表示，業主日後要向租戶出示電力公司的單據，然後再攤分費用，故相信出現爭拗的空間較細，一旦有爭議，租戶都可以投訴，並由法庭裁定。

有決心解決劏房問題 增加土地供應是王道

港澳辦主任夏寶龍曾表明，劏房、籠屋要在2049年內在香港消失，運房局副局長蘇偉文表示，他們有決心解決劏房問題，又指持續增加土地供應才是「王道」，故政府一直積極覓地建屋，又重申已覓得足夠土地滿足十年長策需求，並積極發展過渡性房屋。