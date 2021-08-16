劏房租管｜張宇人預告將提出修訂　不多於兩個家庭入住可豁免

政府日前接納劏房租務管制研究工作小組的報告，並擬立法實施劏房租務管制。不過，會上不少議員質疑分間單位的定義太闊，擔心日後難以執法。

立法會今日（16日）討論有關的條例修訂草案，飲食界立法會議員張宇人在會上「預告」，將會提出修訂，若有業主將單位分租予他人，連計業主家庭自住，單位合共有不超過2個家庭入住，便應可豁免。

不過，有關注組織則認為，現時的定義可保障更多不適切住房租戶，亦不解為何不能規管分租房間的業主，「如果業主係好嘅，根本唔需要擔心受規管。」



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容海恩：羅便臣道租一間房畀人都算係劏房

運房局主任（特別職務）陳嘉信重申，根據現時建議的分間單位定義，政府不會理會單位的內部間隔，只要圖則或公契內顯示屬於單位的一部份，便會受規管，即無論單位有否改建或改動，都並非政府的考慮範圍，故日後條例將可包涵床位、太空倉、天台屋等。

有多位立法會議員擔心，在此定義下，即使業主只租一間房間予他人都同樣受規管。容海恩直言：「羅便臣道租一間房畀人，原來都算係劏房。」她質疑在定義太廣闊下，日後難以執法，較難幫助真正水深火熱的基層劏房戶。

飲食界立法會議員張宇人批評，現時條例的涵蓋範圍很寬，日後將會提出修訂，倘單位合共有不超過2個家庭入住，便應受到豁免。（資料圖片）

飲食界立法會議員張宇人表示，今次條例明明只規管劏房，但現時涵蓋範圍卻很寬，又批評與官員對話如「對牛彈琴」。他稱將會推出修訂，若有業主將單位分租予他人，而連計業主家庭，單位合共有不超過2個家庭入住，便應可豁免。換言之，若單位是業主自住，並分租予不多於一個家庭，便不用受條例規管。

局方稱甚少私人屋苑分租房間

運房局副局長蘇偉文在會上回應指，即使業主只出租一間房間，但不排除他們亦會濫收水電費等。陳嘉信又說，根據最新的調查數據，全港約有11萬間劏房，當中已包括分租房間的數字，並被歸納為「板間房」，而局方亦曾向統計處及顧問公司查詢，了解是否有人將私人屋苑單位分租，對方聲稱「甚少」、「好少」，故他認為在此定義下，日後不會有大量單位受規管。

運房局主任（特別職務）陳嘉信表示，坊間並無太多私人屋苑分租單位。（立法會直播）

關注團體：可保障更多不適切住房的租戶

觀塘劏房居民關注組組織者陳穎彤表示，政府現時的定義廣闊，可保障更多不適切住房的租戶，例如板間房、太空艙、籠屋等，加上現時劏房租務市場混亂，多加規管是好事。她又指，不明白為何分租房間不能規管，「如果業主係好嘅，根本唔需要擔心受規管。」

此外，陳嘉信又在會上重申，村屋雖然有劏房，惟情況不嚴重，但由於村屋無圖則，故這類劏房不會受規管。陳穎彤則表示，劏房租管應包涵村屋及寮屋，又指雖然這類單位無圖則，但相關部門只要巡查便能得知是否存在劏房。她又指，過去曾見過有單位「一劏七」，擔心在無規管下，情況會越來越差，甚至出現「黑市市場」。