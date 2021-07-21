沙地領事子女疑違檢疫令遊港　大狀：享外交豁免權　料政府不檢控

本港新冠肺炎疫情持續，一對來自沙地阿拉伯的姐弟上周五抵港，昨日（20日）證實初步確診，姐姐驗出帶有L452R變種病毒。據了解，兩姐弟是沙地阿拉伯駐港領事子女，獲豁免檢疫，可居家隔離。

不過，食物及衞生局披露患者行蹤，兩姐弟懷疑未有遵從居家隔離要求，到港翌日已先後到訪山頂廣場、東薈城及東涌纜車站，懷疑違反《預防及控制疾病條例》相關條例。

有大律師指出，駐港領事及其親屬均享外交豁免權，相信政府不會就涉違檢疫令個案作出檢控，以免浪費控辯時間。



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大律師陸偉雄指出，駐港領事享有外交豁免權，其直系親屬同享特權，即使在港干犯刑事案件，都可獲豁免刑事訴訟，因此相信政府不會就此提控，「明知對方獲豁免，又可以抗辯，不如減省時間。」

大律師陸偉雄指出，駐港領事享有外交豁免權，其直系親屬同享特權，即使在港干犯刑事案件，都可獲豁免刑事訴訟。（資料圖片／羅君豪攝）

豁免人士違規可罰5,000元及監禁6個月

陸大狀認為，法律層面未必能處理，但行政上港府應向各駐港領事館作出「強烈勸籲」，要求遵守防疫條例，並須在指定地方檢離，足不出戶，「今次可以話係防漏洞，十分唔理想，就算法律上未能夠檢控，但都要就涉嫌違規行為，同領事協商達成共識。」

根據《預防及控制疾病條例》，於醫學監察期間，豁免人士的行程範圍只可限於獲批准的公務，所屬機構必須為豁免人士提供點對點交通，不得乘坐公共交通工具，及須於豁免檢疫期間避免非必要的社交接觸，以盡量減低輸入個案傳入社區的風險。獲豁免人士違反豁免條件，會被取消豁免資格，及最高可被罰款5,000元及監禁6個月。

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