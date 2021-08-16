茶餐廳與食客口角　維修員突暈倒留醫3個月不治　死因庭展開研訊

一名地鐵維修員在茶餐廳用膳時，被指將他曾放入口的羹放入公用糖罐，遭鄰卓的食客見到，二人發生口角，並發生推撞，維修員之後倒地昏米，3個月後不治。死因庭今(16日)就維修員的死作研訊。當日與維修員衝突的食客供稱，他當日向維修員「起腳」只是自衛，他離開前並留下了聯絡方式再離開，並非畏罪潛逃。



死者黃文權(58歲)，於2015年10月10日在茶餐廳昏迷送院，留院至2016年1月16日死亡。死因裁判官黃偉權押5名陪審員處理，當日與死者爭執的食客梁寶鈿亦有律師代表在場，並被列為利害關係的一方。料聆訊將需時4天。

黃把舔過的羹插入糖罐引起爭拗

梁寶鈿供稱，當日他看到黃將私羹「舔完」，然後插入食客的公用糖罐欲加糖，遂忍不住出聲：「咁樣都得？」黃回答：「咩啊？唔得啊？係咁架啦，好多人都咁做架啦，你好唔滿意咩？」梁說：「梗係唔得啦！好唔合衛生，個個都食你口水尾咩？個糖入面濕晒，好缺德…」黃說：「咩啊？係咁架啦，唔滿意啊？出去傾囉！」然後就「一支箭」離開了餐廳。

食客梁寶田強調當日與死者黃文權衝突時只是自衛。(劉安琪攝)

打算結帳黃卻過來擊其頭部

梁見狀打算結帳離開，惟他一走出門口，黃便衝上來，高舉右手拳頭「好快好重」地打向梁的頭部。梁隨即後退，舉起手持銀包的左手阻擋，卻因腳踩到邊位而失去平衡。梁見狀試圖用左腳推開黃。

腳底有觸碰到梁的腹部

梁稱當晚其腳底觸碰到黃的腹部，梁強調：「隻腳都唔受力。」故「唔會打痛」黃。黃之後將梁的鞋弄掉，梁下意識想立即拾回鞋子並離開，直言：「去邊都好，總之執番對鞋即刻走！」

黃第三次衝向梁時暈倒

惟梁稱他當時未成功取回黃手上的鞋，黃再次衝過來，並指黃好快好亂的向住梁的頭打過來，梁則以雙手擋頭，向後退回店舖。黃見狀第三次衝向梁，卻突然跌倒在地，之後便不省人事。梁其後叫人幫他叫救護車，並主動將他的電話留給茶餐廳老闆後便離開。

自衛時曾向黃起腳

梁之後在盤問下稱，他每次與黃的肢體接觸，包括向黃「起腳」及用手擋架時，均是為了自衛還擊。對於為何會主動將聯絡電話交給茶餐廳老闆，梁解釋指：「件事由我而起，負番啲責任係應該既。」

茶餐廳老闆曾潮興作供指，當日早上10時30分，黃與梁「搭枱」食早餐。其後，曾聽到兩人發生口角，黃曾說：「唔好係呢度嘈。」然後離開餐廳，梁接著亦離開。兩人其後在餐廳外發生爭執，不久黃便倒地不起。

救護隊目稱黃當時無流血

現已退休的救護隊目杜耀禮供稱，他當日接報去到案發現場時，黃已沒有呼吸，但有脈搏，遂決定為他「灌氣」，惟黃沒有反應，最終將其送到聯合醫院救治。杜肯定黃當時沒有流血，亦沒有明顯紅腫及傷痕。

案件編號：CCDI-253/2016(DK)