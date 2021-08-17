強制檢測｜染疫國泰員工集中東涌機場活動　食肆、商戶等15處上榜

本港近月新冠肺炎疫情平穩，然而本地清零突然斷纜。衞生署衞生防護中心周一（16日）公布，一名在東涌逸東邨美逸樓居住的47歲婦人初步確診並帶有L452R變異病毒株，列源頭不明的本地個案。國泰航空公布，患者在機場貴賓室「寰宇堂」工作。



食物及衞生局發出強制檢測公告，當中15個指明地方涉及該名國泰航空女員工，當中包括東薈城、逸東商場、港鐵東涌站、機場、龍運巴士S65及N64，而食肆就佔了七間。受檢人士須在本周四（19日）或之前接受檢測，當局強調為謹慎起見，已完成新冠疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。



▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢疫地方▼



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曾到逸東商場、東堤灣畔及機場7間食肆

該名47歲女子居住的逸東邨美逸樓周一被圍封強制檢測，而其所到過的15個地方亦被納入強制檢測公告。當中包括在7月25日至8月16日期間，她工作的赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓國泰貴賓室寰宇堂，同場人士須強制檢測。另外，她坐過的兩條巴士路線的乘客及員工亦需檢測，包括任何在指定時間內曾乘搭龍運巴士S65及N64的人士。

上榜的亦包括多間食肆，包括東涌逸東商場大家樂、潮東廊及世窗冰室；東堤灣畔地下必勝客；機場一號客運大樓Gordon Ramsay Plane Food To Go、can.teen、莆田，在指定時間內曾到訪的人士需檢測。

▼8月16日制檢測公告詳情▼



東薈城又再次上榜

多次上榜的東涌東薈城，亦再被納入強制檢測公告。當局指8月12日下午2時至下午5時期間曾身處東涌東薈城（只包括商場）的人士需進行檢測，而8月15日下午6時至下午8時期間曾身處東涌逸東商場地下香港街市-逸東邨的人士同樣要檢測。

當局指，受檢人士若在8月14日至8月16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

8月12日下午2時至下午5時期間曾身處東涌東薈城（只包括商場）的人士需進行檢測。（資料圖片／盧翊銘攝）

▼8.16東涌逸東二邨美逸樓封區檢測▼



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兩間學校爆上呼吸道感染納強檢

除了該宗初步確診個案曾到過的地點外，由於兩間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該兩間學校亦被納入強制檢測公告。兩間學校為大埔南坑頌雅路松嶺村匡智會匡智松嶺學前兒童中心，以及深水埗救世軍荔枝角幼兒學校。

當局指，在8月3日至8月16日期間曾身處上述兩間學校超過兩小時的人士，須於8月19日或之前接受檢測；而衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包，如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於8月21日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。