民陣解散｜警方：跟進涉違社團例　刑責不因解散或成員辭職而抹走

民間人權陣線今日（15日）發聲明，指民陣已於8月13日召開周年大會，出席成員團體一致議決由即日起解散，民陣約160萬元的資產，會指示民陣資產託管團體捐予合適團體。

警方表示，民陣自2002年成立以來，一直未有向公司註冊處註冊為公司，亦非向警察牌照課註冊的合法社團，因此該組織是一個不合法地運作的組織。警方指，一個組織及成員犯下的罪行，其刑責不會因解散組織或成員的辭職而被抹走，警方會繼續全力追究任何組織及人士有否違反《香港國安法》及其他香港法例。



▼民陣歷年舉辦多次遊行▼



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積極跟進涉違社團條例罪行

警方指，今年4月曾根據《社團條例》第15條，要求該組織提交其成員、活動及資金等資料，惟該組織未有依時向社團事務主任提交所需資料，警方現正積極跟進該組織違反《社團條例》內的罪行。

翻查資料，時任民陣召集人陳皓桓當時回覆警方指，根據《基本法》，香港居民擁有結社自由，民陣不認同臨時立法會引入的《社團條例》，更不認為民陣是非法社團，因此不會逐一回應社團註冊主任的提問。

民陣今日發聲明指，近一年多來政府不斷以疫情為由，拒絕民陣及不同團體的遊行申請，各成員團體遭打壓，公民社會面臨前所未有的嚴峻挑戰。民陣本希望繼續以原有的方式與大家迎難而上，但召集人陳皓桓已因多宗案件身陷囹圄，秘書處已無法維持運作，而在沒有成員參與來屆秘書處的情況下，只能無奈宣布解散。