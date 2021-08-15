民陣解散｜港澳辦斥民陣反中亂港罪責難逃　中聯辦：垮台咎由自取

民間人權陣線今日（15日）中午發聲明指，前日（13日）召開周年大會，出席成員團體一致議決由即日起解散。國務院港澳辦發言人表示，「非法組織」民陣宣布解散之時仍大放厥詞，態度猖狂，氣焰囂張，充分暴露反中亂港的政治本質和冥頑不靈的惡劣本性，必須對其依法追究。

中聯辦亦發聲明，指民陣這個「反中亂港」組織多年來肆意挑戰法治底線，「任意戕害社會共同利益，引起香港社會各界強烈義憤，其垮台是人心所盼、咎由自取。」發言人強調，堅決支持港府依法辦事，對其違法行為追究到底、嚴懲不貸。

新華社報道指，民陣由2002年宣告成立以來，一直都是非法組織，又稱民陣集攏所有香港反對派團體，「其組織者慣常打著『和理非』、『爭取民主』旗號，興風作浪，肆意亂港，自始至終都是一個徹頭徹尾的反中亂港大平台。」



▼民陣歷年舉辦多次遊行▼



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質疑民陣欲「金蟬脫殼」逃避責任

港澳辦發言人表示，民陣解散聲明自詡的「功勞簿」正是不打自招的「罪行錄」，是反23條立法、非法佔中、反修例運動的直接策劃和指揮者，是港獨、黑暴、攬炒等反中亂港活動和修例風波變為嚴重暴亂活動的主要推手，還是勾結外部勢力發動顏色革命的急先鋒和馬前卒。

發言人說，民陣自知其行為和活動嚴重觸碰「一國兩制」原則底線，觸犯《香港國安法》和多項法律，正被警方調查，走到窮途末路宣布解散，「想玩『金蟬脫殼』的把戲，逃避法律追責，這是痴心妄想、白日做夢！」

支持港府推動各領域撥亂反正

聲明又指，民陣等反中亂港組織雖然解散了，但其遺毒仍需持續清除，堅決支持特區執法機關依法調查民陣等組織涉嫌違法行為和活動，依法嚴懲其首惡和骨幹分子，堅決支持特區政府深入推動各領域撥亂反正，毫不手軟地剷除「毒瘤」、「惡瘡」。

港澳辦主任夏寶龍。

中聯辦質疑打「悲情牌」

中聯辦發言人指，民陣成立至今從未依照香港法例註冊，亦無法交代收入來源、開支情況和銀行賬戶，強調他們是非法組織。發言人又指，「這個非法組織口喊維護法治、實則無法無天，打著所謂人權民主自由旗號，毫無顧忌地衝撞法律底線，為所欲為地搞亂香港社會。」

發言人認為，香港回歸以來的多場非法集會和暴力對抗，都與民陣有直接關連，其中2019年民陣聚合多個反中亂港組織和「攬炒政棍」，勾結外部勢力，衝擊「一國兩制」紅線和特區憲制秩序，嚴重毒化社會環境。「如今，他們雖然迫於法律和輿論的壓力，打自動解散的『悲情牌』，但從其滿紙謊言的『解散聲明』，能看出其賊心不死的本性和『逢中必反』的本質。」

中聯辦表示，民陣多年來肆意挑戰法治底線，「任意戕害社會共同利益，引起香港社會各界強烈義憤，其垮台是人心所盼、咎由自取。」（資料圖片）

批民陣過往行為罄竹難書 「徹頭徹尾的香港『禍亂之源』」

對於民陣發起反23條、反高鐵及反修例等運動，發言人稱他們「肆無忌憚地組織非法遊行，任其演變為暴力襲警、攻擊路人、縱火打砸，甚至佔領立法會」，明目張膽鼓動成員利用民陣平台宣揚「港獨」，批評他們的行為罄竹難書，亦令香港法治受辱蒙羞，「哪裡是他們口口聲聲標榜的『合法、和平、理性』，分明是徹頭徹尾的香港『禍亂之源』。」

發言人重申，任何組織、任何人都必須為自己的違法行為付出代價，中聯辦將堅決支持港府和警隊對「民陣」涉違法的行為依法檢控，嚴懲首惡分子，「也奉勸那些目前還在坐困窮途、徘徊歧路的組織和個人，回頭是岸，只有積極配合調查、真心尊重法治，才是唯一出路。」發言人強調，撥亂反正、重回正軌，才是香港社會民心所向，「多行不義必自斃，反中亂港的團體和組織在大浪淘沙之下，淹沒於時代洪流之中，是正義的選擇、歷史的必然。」